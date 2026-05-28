Армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы еврейского государства приступили к уничтожению позиций шиитского движения на ливанской территории, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Тира», – говорится в официальном заявлении военных.

Накануне израильская боевая авиация атаковала 47 населенных пунктов на юге и востоке страны. Под огнем оказались крупные города Набатия и Тир, а также районы в долине Бекаа около крупнейшего национального водохранилища Караун.

Тир представляет собой важнейший исторический центр с богатым археологическим наследием финикийской эпохи. Беспрецедентная эскалация конфликта создает серьезную угрозу как для местных жителей разных конфессий, так и для уникальных памятников культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения в долине Бекаа и на юге Ливана.

Ранее израильские военные уничтожили около 70 целей «Хезболлы» за одну неделю.

В конце апреля авиация ЦАХАЛ нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.