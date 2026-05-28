Российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стационарные системы радиоэлектронной борьбы, созданные специалистами НПО «Липтех», надежно защищают российских военных от украинских дронов Vampire, передает ТАСС. Всего четыре направленные антенны способны практически полностью заблокировать маршрут гексакоптеров к позициям бойцов.

«Это стойка против «Бабы-яги». Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает, и вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята сказали: очень рабочая вещь», – рассказал представитель предприятия-разработчика.

Кроме того, компания наладила выпуск переносных модулей противодействия беспилотникам «Свод-П». Масса одного такого устройства составляет пять с половиной килограммов, а радиус эффективного подавления достигает 300 метров.

