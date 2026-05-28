  • Новость часаПутин поздравил россиян с Днем пограничника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разворот в ЕС лишит Армению газа
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня

    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    Комментарии (6)
    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    Комментарии (3)
    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Шойгу заявил о риске появления ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затраты американских военных на подключение беспилотников-камикадзе к космическим сетям увеличились с 5 до 25 тыс. долларов в месяц из-за перехода на систему Starshield.

    Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.

    «Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.

    Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.

    Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.

    В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.

    Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.

    Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    На Уралвагонзаводе создали всеракурсную систему защиты танков Т-90М от дронов

    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Потапов заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» намерено предложить индийским партнерам обновление боевых машин, опираясь на опыт спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой», – подчеркнул руководитель предприятия.

    Он добавил, что Индия является стратегическим партнером страны уже многие десятки лет. В связи с этим концерн предлагает провести глубокую модернизацию техники, которая сейчас стоит на вооружении у министерства обороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил об опережении западных конкурентов российскими конструкторами-танкостроителями.

    В прошлом году предприятие предложило иностранным заказчикам созданный с учетом реального боевого опыта модернизированный танк Т-90МС.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о традиционной помощи Москвы в модернизации индийской армии.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Потери США в операции против Ирана продолжили расти после ее «завершения»

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших военных США в операции против Ирана «Эпическая ярость» возросло до 14 человек, хотя операция официально уже завершена, следует из данных Пентагона.

    Ранее американские власти заявляли, что операция «Эпическая ярость» унесла жизни 13 военнослужащих. Согласно обновленной статистике, жертвами конфликта стали 14 военных США, передает РИА «Новости».

    Последние удары по территории Ирана наносились в начале недели. Теперь американская система анализа потерь зафиксировала еще одну смерть. Точные обстоятельства и личность умершего солдата пока не раскрываются.

    Известно лишь, что погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года. Эта потеря классифицируется военными как небоевая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется.

    В апреле Пентагон сообщил о 13  погибших американских военных.

    Белый дом в начале мая направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает совершенно иной механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза подчеркнул неизбежность перемен. «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок», – отметил он, передает ТАСС.

    Политик добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения. Заявления прозвучали на полях Первого Международного форума по безопасности, который проходит в Подмосковье.

    Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали диалог с Ираном для возобновления безопасного движения торговых судов.

    Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции в десять раз увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Ранее Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход кораблей.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Политолог Дизен: Россия может извлечь уроки из конфликта в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что России необходимо извлечь урок из конфликта в Иране.

    Конфликт на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, что успокоить Североатлантический альянс способна только сила, пишет Газета.RU.

    В эфире YouTube-канала Neutrality Studies эксперт подчеркнул необходимость изучения ближневосточного прецедента. «Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», – заявил политолог.

    По мнению Дизена, Вашингтон начал действовать гораздо осмотрительнее после того, как Тегеран подтвердил готовность к жесткому противостоянию. Специалист добавил, что Москве стоит взять пример с иранской стратегии и четко показать балтийским государствам неизбежность ответа за любые атаки по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские парламентарии пообещали военный ответ на американскую морскую блокаду.

    Американские советники разработали планы возобновления боевых действий.

    Позже президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Исламской Республикой.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    Глава Уралвагонзавода заявил о мировом лидерстве российских танков

    Гендиректор УВЗ Потапов сообщил о превосходстве российских танкостроителей над западными конкурентами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Российские инженеры-танкостроители успешно обходят западных конкурентов, продолжая активную работу над новыми машинами и платформами, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов во время церемонии открытия памятника Юрию Максареву в Москве.

    «Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами», – заявил руководитель предприятия. При этом он подчеркнул, что у специалистов концерна нет права сбавлять темпы работы. В качестве примера Потапов привел Южную Корею, которая за короткий срок смогла занять прочные позиции на мировом рынке вооружений.

    По словам гендиректора, сегодня Россия создает лучшие танки в мире в достаточном количестве. Однако предприятие не стоит на месте, постоянно совершенствуя технику, поскольку танк будущего останется решающим средством поражения на поле боя. Сейчас ведется разработка новых платформ, при этом база Т-90 сохраняет огромный потенциал для модернизации.

    Монумент Юрию Максареву открыли в столице 26 мая. В 1940-х годах, будучи директором Уралвагонзавода, он внедрил первый в мире танковый конвейер. Позднее, в период с 1961 по 1978 год, Максарев руководил Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    В августе прошлого года глава Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил о подъеме отечественной отрасли.

    Специалисты концерна занялись улучшением мощности двигателей боевых машин.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    «Ростех»: Наземные роботы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО

    «Ростех» сообщил об успешном применении боевых роботов «Импульс» в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Многоцелевые гусеничные дроны «Импульс» успешно выполняют задачи на линии фронта, демонстрируя высокую живучесть под огнем и способность буксировать тяжелые артиллерийские орудия, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Созданные при участии госкорпорации наземные роботы успешно применяются в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Аппараты способны работать автономно по заданному маршруту, а также управляться по радиоканалу или с помощью оптоволокна.

    На линии соприкосновения задействованы роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, и логистические платформы «Импульс-М».

    «Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», – рассказал военнослужащий.

    По словам бойца, гусеничное шасси обеспечивает машинам высокую проходимость в сложных условиях. Техника способна перевозить до 500 килограммов груза на подъемах и до одной тонны по ровной местности. Роботы также могут буксировать гаубицу Д-30 весом более трех тонн.

    Дальность действия комплексов может быть значительно увеличена за счет использования ретрансляторов на беспилотниках. Это позволяет дронам работать на расстоянии десятков километров от оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе военные получили сотни многофункциональных комплексов «Импульс». Ранее российские инженеры успешно испытали прототип этой гусеничной платформы на передовой.

    Разработчики оснастили данный многоцелевой аппарат боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Опасную находку сделали после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Max. Он призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.

    «После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» – написал глава города.

    Власти настоятельно просят горожан и туристов предупредить детей о недопустимости контакта с подобными устройствами. При обнаружении угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские войска атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

    В результате этого массированного удара пострадали десятки жилых домов и автомобилей.

    Сенатор Екатерина Алтабаева назвала действия противника неприкрытым государственным терроризмом.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: Доноры не направили ни доллара в фонд «Совета мира» по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    С момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета организации не поступило никаких средств, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, с момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета не поступило никаких средств, передает РИА «Новости».

    Из-за отсутствия финансирования и политической неопределенности реализация проектов по восстановлению палестинского анклава сильно замедлилась.

    «Ни доллара не поступило», – заявил источник британского издания, комментируя текущее состояние счетов организации. В феврале президент США обещал, что участники объединения направят на помощь региону семь млрд долларов, однако эти планы пока не реализованы.

    В середине ноября прошлого года Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ поддержали 13 членов совета, Россия и Китай от голосования воздержались. План предусматривает временное международное управление анклавом и развертывание стабилизационных сил.

    В январе американский президент США объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Еще осенью прошлого года арабские страны отказались финансировать восстановление анклава на условиях США.

    В феврале Россия первой приняла решение предоставить Палестине один миллиард долларов помощи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Литва начала подготовку к возобновлению всеобщего призыва в армию
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары
    Фальков: ИИ приведет к отмене дипломных работ
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений