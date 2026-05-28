Эксперт Минпросвещения объяснила, как будут оценивать поведение школьников

Tекст: Катерина Туманова

«Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники», – пояснила она РИА «Новости».

В текущем году систему тестируют ученики с первого по восьмой класс из 89 российских школ. По словам эксперта, преподаватели уже фиксируют положительные изменения: дети начинают внимательнее относиться к поступкам товарищей и перенимают лучшие качества ровесников, Конева.

В следующем учебном году эксперимент расширят на десять образовательных учреждений в каждом регионе страны. Повсеместное внедрение обновленного формата запланировано на 2027/28 учебный год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения год назад сообщало, что оценка за поведение отразится в аттестатах школьников. Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз. Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах.