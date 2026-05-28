Минздрав предложил сократить срок выдачи больничных до трех дней

Tекст: Катерина Туманова

Ведомство подготовило проект приказа, ужесточающий правила выдачи листков нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Инициатива коснется тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще. Для таких пациентов максимальный начальный срок больничного составит три дня.

После открытия документа лечащий врач должен будет организовать врачебную комиссию. Специалисты проведут дополнительные обследования больного или направят его на стационарное лечение. По истечении трехдневного срока больничный лист продлят исключительно по решению комиссии либо закроют.

Новые правила не затронут случаи ухода за больным членом семьи, беременность и карантин. Исключения также распространяются на социально значимые болезни, заместительную почечную терапию и лечение в условиях стационара.

В феврале министерство рассматривало возможность сокращения срока больничного до пяти дней при аналогичных условиях.

