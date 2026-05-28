Академик Онищенко перечислил первые симптомы лихорадки Эбола

Tекст: Катерина Туманова

«Начинается болезнь со слабости, головной боли, боли в мышцах, диареи, боли в животе. Потом появляются сухой кашель, сыпь, начинается обезвоживание организма, могут отказать почки, печень», – заявил академик РИА «Новости».

Он добавил, что при заболевании возможны тяжелые внутренние кровотечения. Инфекция отличается высокой заразностью, а ее инкубационный период достигает 21 дня. Если пациент не выздоравливает в течение семи или 16 дней, кровь начинает сгущаться, образуются тромбы, что грозит смертью.

На фоне вспышки Эболы в Центральной и Восточной Африке ряд государств усилил санитарный контроль. Власти Канады временно запретили въезд из стран группы риска и ввели трехнедельную изоляцию. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в Уганде и Демократической Республике Конго чрезвычайной.

По последним данным, в конголезском регионе с подозрением на вирус скончался 221 человек. Предыдущая эпидемия лихорадки в этом государстве завершилась в октябре 2025 года.

