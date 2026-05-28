Мизулина сообщила о взыскании с блогера Лебедева 300 тыс. рублей за оскорбление

Мизулина: Приставы взыскали с блогера Лебедева 300 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО – все средства я направила в Общероссийский народный фронт», – написала она в Telegram-канале.

Мизулина добавила, что ожидает взыскания средств и с иноагента Юрия Дудя.

Напомним, Лефортовский суд Москвы признал в мае 2025 года несоответствующими действительности и порочащими сведения из пяти видеофрагментов, распространенных блогером Лебедевым и иноагентом и журналистом Дудем, и обязал удалить их из роликов. Лебедев также должен выплатить Мизулиной 300 тыс. рублей, Дудь – 200 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд подтвердил взыскание с Лебедева и Дудя по иску Мизулиной. Приставы в мае 2026 года начали взыскивать с Дудя долг перед Мизулиной.



