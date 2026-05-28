Помощник Мэттью Перри получил срок за смертельную инъекцию актеру

Tекст: Катерина Туманова

Кеннет Ивамаса, 61-летний помощник звезды сериала «Друзья», получил три года и пять месяцев тюрьмы, передает The Guardian. Мужчина признал вину в распространении кетамина, повлекшем смерть или серьезные телесные повреждения.

Приговор суда полностью совпал с требованиями прокуратуры. Вынесение приговора Ивамасе завершает расследование в отношении пяти человек, чьи действия, по версии следствия, привели к гибели Перри от передозировки в 2023 году.

Самые суровые сроки получили наркоторговка Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», которая проведет в тюрьме 15 лет, и знакомый актера Эрик Флеминг, выступавший посредником в сделке, которому грозит два года.

Бывший врач Сальвадор Пласенсия, продолжавший поставлять наркотик после тяжелой реакции Перри, приговорен к 30 месяцам. Другой врач, Марк Чавес, ранее получил восемь месяцев домашнего ареста.

По данным следствия, в течение трех дней до смерти актера Ивамаса делал ему от шести до восьми инъекций кетамина ежедневно. При этом в прошлом месяце ассистент как минимум дважды находил Перри без сознания.

Мать актера Сюзанна Моррисон заявила, что семья доверяла Ивамасе заботу о поддержании трезвости сына.

«Кенни знал, что, если он почувствует чрезмерное давление, достаточно одного телефонного звонка любому из людей в орбите Мэттью, и подкрепление будет в пути», – подчеркнула она.

Напомним, сильное воздействие кетамина привело к тому, что Мэттью Перри утонул в джакузи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемая Жасвин Сангха признала вину в поставках наркотика. Врач Сальвадор Пласенсия пошел на сделку со следствием по делу о незаконной выдаче препарата. Доктор Марк Чавес заявил о своей причастности к незаконным поставкам вещества.