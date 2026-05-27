Вучич заявил о предложении Пекина построить АЭС в Сербии

Tекст: Катерина Туманова

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в КНР рассказал о планах сотрудничества в атомной сфере. По его словам, Белград рассматривает различные варианты развития национальной ядерной энергетики, передает РИА «Новости».

«Китайская сторона дала предложение по ММР с весьма благоприятными ценами, короткими сроками строительства и обучением для наших людей. Будем разговаривать дальше, есть соглашение с EDF, мы также разговаривали с русскими, были предложения от других стран Азии, будем рассматривать лучшее для Сербии, но это было очень конкретное предложение», – заявил сербский лидер.

В апреле министерство энергетики Сербии анонсировало проведение исследований при поддержке Франции к середине 2027 года. Это необходимо для принятия решения о развитии мирного атома, выбора технологий и подписания договора о строительстве атомной станции в 2040 году.

Белград также запросил помощь у Французского агентства развития для планирования энергетического перехода до 2050 года.

Мораторий на возведение атомных электростанций, действовавший в Сербии с 1989 года, был отменен парламентом страны в ноябре 2024 года. Этому предшествовал визит французского президента Эммануэля Макрона в августе того же года, во время которого стороны подписали 12 документов, включая соглашение об оценке потенциала гражданской ядерной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Анпилогов указал на преграды строительства АЭС в Сербии. В январе Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции.