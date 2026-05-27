Евродепутат Блага заявил об отказе Словакии участвовать в «трибунале по России»

Tекст: Катерина Туманова

«Словакия отказывается участвовать в антироссийских трибуналах – я аплодирую! А когда вы поставите Зеленского перед трибуналом по Старобельску? А когда вы поставите американских военных преступников? А когда вы поставите израильских?» – перечислил он вопросы, на которые пока нет ответов.

Блага особенно отметил мудрость правительства своей страны за решение обойти вниманием это еврофарс. По его словам, ничего смешнее, чем подготовка ЕС такого действа, он не слышал.

Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран. Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине. Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков. Член ОП Григорьев заявил, что «Спецтрибунал» ЕС продолжает традицию нацистских судов








