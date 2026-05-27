Космонавт Кудь-Сверчков передал маме привет из открытого космоса

Tекст: Катерина Туманова

Трогательный эпизод произошел при выполнении работ в открытом космосе на модуле «Наука». Командир станции Сергей Кудь-Сверчков продемонстрировал в камеру послание для матери.

«Посмотрите, такого я еще не видел. На самом деле, это такой тоже элемент психологической разгрузки, для родных», – прокомментировали действия космонавта ведущие трансляции, передает ТАСС.

Они добавили, что зарубежные коллеги часто практикуют подобные шутки.

Основной задачей выхода в космос стала установка аппаратуры, которая началась в среду, в 17.17 мск. Кудь-Сверчков вместе с Сергеем Микаевым успешно смонтировали на модуле «Звезда» прибор «Солнце-терагерц». Этот уникальный радиотелескоп предназначен для наблюдения за светилом в ранее не изученном диапазоне излучения.

К 21.00 специалисты завершили монтаж и приступили к демонтажу кассеты эксперимента «Экран-М». Роборука ERA переместила специалиста к модулю «Наука» для извлечения выращенных в вакууме кристаллов арсенида галлия.

Кроме того, экипаж должен забрать с модуля «Поиск» контейнер проекта «Биориск», где бактерии и семена находились почти пять лет. Ученым предстоит выяснить, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации.

Напомним, российские космонавты 27 мая впервые в этом году вышли в открытый космос. Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым на борту

вышел на орбиту 27 ноября 2025 года и направился к МКС в рамках 74-й экспедиции.

