Подведены итоги работы площадки «Пространство Возможностей» в НЦ «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Культурно-просветительская площадка «Пространство Возможностей» в Национальном центре «Россия» работает с 15 мая 2025 года и стала точкой притяжения для талантливых детей и молодёжи, интересующихся медиа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Здесь под руководством экспертов новички пробуют себя в разных ролях – от корреспондента до оператора. В среде участников площадка получила неформальное название «Медиадом Первых».

«Для развития своих талантов молодым людям не всегда достаточно просто большого желания. Где-то нужен мяч, где-то – библиотека, где-то – возможность заниматься в секции или студии. Если мы говорим о медиа, то здесь уже нужно дополнительное оборудование и пространство, где можно пробовать, записывать, ошибаться и снова делать лучше. Поэтому очень важно, что у ребят появилось «Пространство Возможностей». Оно помогает не только развивать медийные навыки, но и формировать критическое мышление, самостоятельность, ответственность за своё слово и результат. Желаю ребятам пользоваться этими возможностями по-настоящему смело: ставить большие цели, делать качественный контент, стремиться к тому, чтобы их работы видели не десятки и не сотни людей, а вся страна», – сказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Площадка включает большой телерадиокомплекс со студией программы «Новости Первых», «Классным радио» и телестудией, а также экспозиционную зону: конференц-зал более чем на 130 человек, зону «Новые медиа», «Фотозону и социальные сети» с AR-технологиями и XR-студию. По словам председателя Правления Движения Первых Артура Орлова, за год здесь прошло более 250 мероприятий, создано множество подкастов, видеороликов, блогов, радио- и телепрограмм, которые суммарно набрали свыше 40 млн просмотров. Он подчеркнул, что поддержка медиатворчества помогает воспитывать поколение ответственных патриотов, готовых отстаивать традиционные ценности в информационном поле.

Одним из главных событий праздничной программы стал питчинг новых медиапроектов, на котором юные журналисты и участники движения представили три инициативы. Детская редакция СМИ Движения Первых предложила музыкальное шоу «Новый тренд» о детях, возвращающих к жизни забытые песни. Команда «МедиаПритяжения» инициировала еженедельное ток-шоу «Дебаты Первых», а Школа юных журналистов Национального центра «Россия» – мультиформатный проект «Атлас традиций России»; эксперты высоко оценили все идеи и поддержали их реализацию на площадке.

За первый год работы посетители смогли побывать на лекциях, мастер-классах, форумах, фестивалях и панельных дискуссиях, встретиться с известными общественными деятелями и блогерами. Здесь проходили форум «Сильные идеи для нового времени», марафон «Россия – семья семей», международный фестиваль «Мелодия БРИКС», запуск нового сезона конкурса «Большая перемена», а также ряд событий Международного форума гражданского участия «МЫВМЕСТЕ». Статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов отметил, что проекты ребят социально значимы и помогают национальному проекту «Молодёжь и дети».

Во время праздничных мероприятий гости осмотрели студии «Классного радио» и программы «Новости Первых» и провели первое заседание рабочей группы Попечительского совета Движения Первых по направлению «Медиа и коммуникации». Заместитель гендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина напомнила о первом выпуске Школы юного журналиста и призвала тиражировать подобные пространства по всей стране. «Пространство Возможностей» создано Движением Первых совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей», Российским обществом «Знание» и Национальным центром «Россия» при поддержке Росмолодёжи.