Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.
«Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.
Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.
Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.
В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.
Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.
Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.