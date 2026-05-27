  Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    27 мая 2026, 21:55 • Новости дня

    В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений

    The Washington Post сообщила о растущем в США тренде на переработку человеческих тел в почву

    В США набирает популярность экологичная альтернатива традиционным похоронам, позволяющая всего за месяц превратить останки человека в питательный грунт для растений.

    В Мэриленде легализовали новый экологичный способ похорон – человеческое компостирование, при котором тело за несколько недель превращается в почву, которую затем можно передать семье или использовать в мемориальном саду. Формат быстро набирает популярность в США на фоне роста интереса к «зеленым» похоронным практикам, пишет The Washington Post.

    Компания Earth Funeral называет процесс «трансформацией в почву». Стоимость услуги составляет около шести тыс. долларов. Для сравнения, традиционные похороны в США в среднем обходятся примерно в 8,3 тыс. долларов без учета дополнительных расходов на кладбище, а кремация – около 6,3 тыс. долларов.

    В ходе процедуры тело помещают в специальный герметичный контейнер вместе с древесной щепой, мульчей и полевыми цветами. Через 30–45 дней останки превращаются в 90–110 кг компоста, который родственники могут использовать для посадки деревьев в мемориальных садах или передать природоохранным организациям.

    По словам главы компании Тома Харриса, процесс основан на естественном разложении органики в ускоренном и контролируемом формате. Внутри контейнеров поддерживаются определенные температура, влажность и уровень кислорода, а микроорганизмы перерабатывают органические ткани в питательный грунт.

    Новый центр компании открылся в городе Элкридж неподалеку от Балтимора. В помещении площадью более 3,4 тыс. кв. метров размещены 126 капсул для компостирования. Также предусмотрены отдельные комнаты для прощания родственников с умершими.

    Популярность подобных методов захоронения растет на фоне интереса американцев к экологичным практикам. По данным Национальной ассоциации руководителей похоронных бюро США, в 2025 году кремацию выбирали около 64% жителей страны, тогда как традиционное захоронение – лишь 32%. Эксперты отмечают, что обычные похороны подвергаются критике из-за использования химикатов для бальзамирования, металлических гробов и значительных земельных ресурсов. Кремирование также вызывает вопросы из-за выбросов загрязняющих веществ и использования ископаемого топлива.

    Среди сторонников нового подхода – 84-летний ветеран ВВС США Дэйв Бурмейер из штата Вирджиния. Он рассказал, что после изучения технологии решил вместе с супругой оформить договор на «компостирование» после смерти. По его словам, идея показалась ему «простым, честным и естественным способом» обращения с телом.

    В Мэриленде «компостирование» было разрешено после подписания в 2024 году соттветствующего закона. Документ также одобрил так называемую «водную кремацию» – растворение тела при помощи щелочного гидролиза.

    При этом у технологии остаются и критики. Некоторые представители экологических организаций считают, что у такого вида захоронения все же остается углеродный след, если тела нужно перевозить в штаты, где такая процедура разрешена. Альтернативой они считают простые природные захоронения без бальзамирования, металлических гробов и бетонных склепов, когда тело хоронят в биоразлагаемой оболочке или деревянном контейнере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших. В Санкт-Петербурге суд арестовал учредителя частной фирмы за покупку тел для коммерческих целей. Владельцы похоронного бюро из американского штата Колорадо признали вину в выдаче родственникам сухого бетона вместо праха.

    27 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» выступила за выработку единых правил применения искусственного интеллекта в вузах, чтобы защитить студентов от необъективной оценки дипломных и курсовых работ.

    Поводом для обсуждения стали обращения студентов, которые не могут защитить выпускные работы из-за подозрений в использовании сгенерированных искусственным интеллектом текстов, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев признал, что в правовом регулировании применения ИИ по-прежнему много пробелов. «Правовое регулирование применения искусственного интеллекта – это сфера, в которой пока много пробелов», – заявил он, подчеркнув недопустимость автоматической оценки работ только по результатам проверки информационными системами.

    По его словам, встреча стала сигналом преподавателям о необходимости комплексного и взвешенного подхода, чтобы исключить случаи, когда студентам приходится переписывать квалификационные работы. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал инициативу, отметив, что цифровые системы могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. Он указал, что итоговую оценку должны формировать преподаватели и экзаменационные комиссии, а не алгоритмы.

    Фальков также сообщил, что доля текста студенческих работ, сгенерированного нейросетями, растет, а лидируют экономические специальности, где она достигает до 60%. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил о создании по поручению Дмитрия Медведева Совета по инновационному и технологическому развитию.

    В новой Народной программе, над которой работает Совет, появится технологический раздел, включающий особую главу о развитии искусственного интеллекта и законодательных условиях его безопасного внедрения.

    Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Yandex Александр Крайнов заявил, что ценность студенческой работы заключается в самостоятельном осмыслении результата, а не в простой генерации текста, и подчеркнул, что работодатели заинтересованы в специалистах, умеющих добавлять ИИ дополнительную ценность.

    Представитель ГК «Ростех» Юлия Цветкова отметила, что в целевые образовательные программы уже включены модули и дисциплины по ИИ и машинному обучению, а кампусы и инженерные комплексы развиваются с учетом этих задач. Подводя итоги, Якушев заявил, что технологии должны помогать студентам, но не подменять получение знаний, и предложил вузам экспериментировать с разными форматами курсовых работ с применением ИИ и без него.

    27 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья

    Директор департамента МИД Полищук: До обсуждения вывода войск из ПМР еще далеко

    Tекст: Антон Антонов

    Для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», – подчеркнул дипломат.

    Таким образом в ведомстве отреагировали на слова главы евродипломатии Каи Каллас. Во время визита в Кишинев она заявила, что вопрос вывода российских военных из Приднестровья должен обсуждаться в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Полищук добавил, что для перевода этого вопроса в практическую плоскость необходимо сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования, стоящий сейчас на месте. «До этого еще далеко», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду назвала вывод российских войск главным условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев категорически отверг планы по изменению существующего миротворческого механизма. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о сведении к минимуму военного присутствия на левом берегу Днестра.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    27 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Tекст: Мария Иванова

    Москвичка приговорена к трем годам лишения свободы за оскорбление религиозных чувств из-за скандального видео с курением кальяна, сделанного на куличе. Ранее она была условно осуждена за незаконное хранение наркотиков.

    Инстанция признала Ксению Белоусову виновной и отправила ее в места лишения свободы, передает ТАСС. «Суд назначил три года колонии для Белоусовой», – сообщили представители мирового судебного участка № 273.

    В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для подсудимой более строгое наказание. Прокурор настаивал на лишении свободы сроком на три года и два месяца.

    По материалам следствия, инцидент произошел до 13 апреля в одном из заведений на улице Сретенка. Девушка публично продемонстрировала неуважение к обществу, использовав православный символ в качестве кальяна.

    Происходящее снималось на видеокамеру, после чего кадры были опубликованы в социальных сетях.

    До вынесения окончательного вердикта Мещанский суд Москвы избирал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Год назад в отношении Белоусовой возбуждали уголовное дело за незаконное хранение более пяти граммов мефедрона (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Тогда суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком в три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после задержания девушка публично принесла извинения за этот поступок.

    В конце прошлого месяца столичные правоохранители завершили расследование в отношении обвиняемой.

    27 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия через посольство в Ереване передала армянской стороне информацию о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, дипломатическое представительство вручило адресатам письмо министра энергетики Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».

    «Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года», – сказала Захарова.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    27 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обновленный УАЗ «Патриот» с новой светодиодной оптикой и доработанным салоном выйдет на российский рынок уже осенью. Производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник на видео, раскрыв изменения во внешности и интерьере модели.

    Группа «Соллерс» опубликовала в соцсетях видеоролик, посвященный обновленному УАЗ «Патриот», пишет «Газета.ru».

    В ролике автозавод впервые показал облик рестайлингового внедорожника. Основные изменения коснулись передней части: автомобиль получил светодиодную оптику, а в салоне появился обновленный руль. На дороги России новая версия «Патриота», а также обновленные «Профи» и «Пикап» должны выйти уже этой осенью.

    О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой светотехники, тоннеля пола, коробки передач и двигателя. «Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», – отметил Якупов. По словам инженера, обновленный внедорожник станет не только современнее внешне, но и заметно удобнее для водителя и пассажиров.

    Ранее на УАЗе сообщили, что в рамках рестайлинга «Патриот» получит ряд опций, ранее недоступных для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, а о актуальных и востребованных решениях, среди которых электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо и несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Также на предприятии подчеркнули, что в будущем планируют предложить покупателям девятидюймовую мультимедийную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба УАЗа официально подтвердила завершение выпуска автомобилей с двигателями экологического класса «Евро-2».

    Ранее представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитию производственной базы после критики качества машин для СВО.

    Позже на предприятии в Елабуге стартовало серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла с постепенным расширением доли локальных компонентов.

    27 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил морских пехотинцев с освобождением населенного пункта Воздвижевка, отметив значительный урон Вооруженных сил Украины.

    Руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, передает ТАСС.

    Российские военнослужащие отличились в ходе боев за населенный пункт Воздвижевка.

    В своем обращении министр высоко оценил мужество личного состава.

    «Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее военные заняли запорожское село Верхняя Терса.

    Суточные потери украинской армии на различных направлениях превысили 990 военнослужащих.

    27 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ практически в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения, сообщили в силовых структурах.

    Украинское подразделение понесло критические потери сразу после отправки к линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию о гибели личного состава подтвердили в российских силовых структурах.

    «Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения практически в полном составе была уничтожена третья рота 57-й ОМПБр», – сообщил собеседник агентства.

    Пленные солдаты украинской армии регулярно заявляют о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Военнослужащие жалуются на острую нехватку личного состава и трудности с эвакуацией раненых. Отмечается, что командование часто отправляет бойцов на передовые позиции без должной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на харьковском направлении украинская армия потеряла роту пополненной инвалидами бригады.

    Несколькими днями позднее российские военные нанесли поражение формированиям противника сразу на шести направлениях.

    В конце прошлого года силовики ликвидировали остатки гарнизона 57-й отдельной мотопехотной бригады на востоке Волчанска.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Эксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны постепенно предпринимают шаги по созданию военной организации, которая стала бы альтернативой НАТО. Процесс продвигается через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Британия и Польша подпишут договор об обороне и безопасности.

    «Соглашение об обороне и безопасности, которое планируют подписать Британия и Польша, ложится в общую концепцию создания некоего европейского военного блока, альтернативного НАТО», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок – важный инструмент контроля стран Европы.

    Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон. Не последнюю роль сыграет в этом Варшава», – добавил собеседник. Как полагает аналитик, польско-британское соглашение по вопросам безопасности и обороны – это также подготовка к агрессии против России.

    «Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить нашу страну и европейцев», – рассуждает Джерелиевский.

    Судить о мотивации европейских политиков в этом вопросе сложнее, признался эксперт. Впрочем, все они так или иначе связаны с транснациональными корпорациями. «Эти люди не выражают интересов своих стран и народов, готовы принести их в жертву так же, как это делает, например, Владимир Зеленский», – продолжил аналитик.

    Специалист также оценил некоторые пункты соглашения Варшавы и Лондона. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

    Собеседник также считает, что страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО.

    «Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, что это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

    «Другими словами, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того, как начнется полномасштабный конфликт. В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил Джерелиевский.

    В среду в Лондоне пройдут переговоры премьер-министров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. По их итогам, как ожидается, будет подписано соглашение об обороне и безопасности, которое станет продолжением аналогичных пактов Британии с Францией и Германией.

    Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС, говорится на сайте британского правительства. Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, совместное производство ракет средней дальности.

    Лондон и Варшава также намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. В связи с этим стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и инженерную поддержку.

    Отдельный блок посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам. Стороны хотят расширить обмен опытом и скоординировать ответные меры на враждебные кампании в информационном пространстве. Стармер и Туск обсудят рост числа гибридных атак в Европе, а также совместный план по борьбе с нелегальной миграцией, включая обмен разведданными и меры против сетей контрабандистов.

    Польский премьер заявил, что в новом соглашении Россия определена как «прямая угроза». По его словам, «история учит», что Польше нужно создавать «надежные союзы», в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Документ направлен на обеспечение безопасности обеих сторон и в наибольшей степени укрепляет польскую безопасность, считает политик.

    По мнению Стармера, договор значительно улучшает отношения Британии и Польши, а сотрудничество в оборонной сфере обеспечит их безопасность на годы вперед. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – заявил в свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

    Напомним, власти Британии заняли четвертое место, а Польши – восьмое в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее соглашения в сфере безопасности Лондон подписал с Германией и Францией. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил суть военного сотрудничества Туманного Альбиона и Берлина.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

