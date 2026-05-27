Молодежный парламент при Госдуме призвал мир осудить атаку ВСУ на Старобельск

Tекст: Валерия Городецкая

Российские молодые парламентарии попросили донести информацию о трагедии до жителей своих стран и добиваться наказания виновных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев напомнил о нормах гуманитарного права и подчеркнул, что они должны действовать даже во время конфликта. «Мы призываем международное молодежное сообщество объективно оценить, что произошло в Луганской Народной Республике, и дать этому террористическому акту оценку - правовую, юридическую и, самое главное, моральную. Молодежь мира не имеет права молчать, когда под завалами гибнут их сверстники. Голос молодежи должен быть услышан», – заявил он.

Обращение направят в молодежные парламенты и молодежные организации зарубежных стран, документ переведут на иностранные языки. В тексте парламентарии обращаются к иностранным коллегам как молодые люди к молодым людям и подчеркивают, что западные СМИ годами не рассказывали правду о происходящем. Молодежный парламент выразил соболезнования семьям погибших и назвал атаку вероломным преступлением против молодежи и мирных граждан, посягательством на право на безопасность, образование и жизнь.

Атака на общежитие Старобельского педагогического колледжа произошла 22 мая. С 23.00 до 2.00 в три волны по пятиэтажному зданию били 16 беспилотников, пока оно не обрушилось, в тот момент в своих постелях находились 86 подростков. Спасатели более 45 часов разбирали завалы под продолжающимися ударами, им помогают волонтеры, которые закрыли 24 оконных проема, расчистили от осколков и мусора 62 кв. м и передали гуманитарную помощь.

По данным парламентариев, с 2014 года в результате агрессии ВСУ на Донбассе погибли более 7,6 тыс. мирных жителей, в том числе сотни детей.