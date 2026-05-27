    27 мая 2026, 20:15 • Новости дня

    Посольство обвинило ЕС и НАТО в попытке вызвать конфронтацию России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Вашингтоне заявило о враждебном курсе ЕС и НАТО по отношению к курсу президента США «сделать Америку великой» и попытках спровоцировать конфронтацию с Россией.

    «Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США «сделать Америку снова великой», лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в обреченные на провал схемы нанесения РФ «стратегического поражения», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что европейским элитам удалось добиться от администрации США отправки на Украину значимых воинских контингентов. По мнению посольства, Киеву дали такую же отмашку на хищение средств налогоплательщиков, как и при Джо Байдене.

    Конечной целью этих действий названо провоцирование прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

    В ведомстве также указали на деструктивную роль Берлина, Парижа, Лондона и стран Прибалтики, стремящихся максимально затянуть конфликт.

    От команды Владимира Зеленского требуют отправлять на фронт все больше людей в обмен на возможность безнаказанно присваивать западную помощь. При этом союзники игнорируют гибель мирного русского населения, прославление нацизма и тотальную коррупцию.

    Российская сторона назвала подобные расчеты Запада напрасными иллюзиями. В дипмиссии сравнили эти замыслы с отчаянными попытками нацистской Германии расколоть ряды союзников незадолго до своего окончательного разгрома и взятия Берлина Красной Армией.

    Ранее США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    26 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.

    «С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

    Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

    Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    27 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Эксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии

    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны постепенно предпринимают шаги по созданию военной организации, которая стала бы альтернативой НАТО. Процесс продвигается через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Британия и Польша подпишут договор об обороне и безопасности.

    «Соглашение об обороне и безопасности, которое планируют подписать Британия и Польша, ложится в общую концепцию создания некоего европейского военного блока, альтернативного НАТО», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, США – несмотря на заявления отдельных политиков – не намерены выходить из Североатлантического альянса, поскольку блок – важный инструмент контроля стран Европы.

    Вместе с тем европейцы постепенно предпринимают шаги по созданию отдельной военной организации. «Процесс продвигается пока через заключение двусторонних пактов. Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон. Не последнюю роль сыграет в этом Варшава», – добавил собеседник. Как полагает аналитик, польско-британское соглашение по вопросам безопасности и обороны – это также подготовка к агрессии против России.

    «Генеральная линия Вашингтона заключается в том, чтобы избегать любым путем прямого противостояния с РФ. Но при этом Штаты допускают возможность делегировать войну европейским союзникам. Так американская администрация рассчитывает «поймать сразу двух зайцев»: ослабить нашу страну и европейцев», – рассуждает Джерелиевский.

    Судить о мотивации европейских политиков в этом вопросе сложнее, признался эксперт. Впрочем, все они так или иначе связаны с транснациональными корпорациями. «Эти люди не выражают интересов своих стран и народов, готовы принести их в жертву так же, как это делает, например, Владимир Зеленский», – продолжил аналитик.

    Специалист также оценил некоторые пункты соглашения Варшавы и Лондона. «Если говорить о сотрудничестве двух стран в разработке вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, то это достаточно затратное дело. При этом ни Польша, ни Британия не отметились на рынке противовоздушных систем», – указал спикер. Он упомянул, что Норвегия и Германия имеют некоторые разработки. Джерелиевский не исключает, что «возможна кооперация государств и передача документации».

    Собеседник также считает, что страны сделают акцент на производстве беспилотных систем. «Это не требует энергоемкого производства, невероятных мощностей. Вместе с тем речь идет об эффективном оружии», – детализировал аналитик. На этом фоне он обратил внимание на планы Варшавы и Лондона расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО.

    «Есть обоснованное предположение, что пуски беспилотников, которые атакуют Ленинградскую область и Северо-Запад России, осуществляются с территории Польши, а оттуда уже летят через прибалтийские республики. Я думаю, что это один из вариантов расширения использования беспилотников для, как говорят оппоненты, сдерживания РФ», – допустил аналитик.

    «Другими словами, они ставят перед собой задачу как можно сильнее истощить нас в гибридной войне, до того, как начнется полномасштабный конфликт. В этой ситуации России необходимо, с одной стороны, укреплять пассивную оборону, а с другой – предпринимать упреждающие действия. В последнем важна работа наших органов разведки, а также игра на противоречиях европейских стран. Сейчас Запад не готов к полноценной войне, и это обстоятельство тоже необходимо использовать», – заключил Джерелиевский.

    В среду в Лондоне пройдут переговоры премьер-министров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска. По их итогам, как ожидается, будет подписано соглашение об обороне и безопасности, которое станет продолжением аналогичных пактов Британии с Францией и Германией.

    Документ направлен на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с ЕС, говорится на сайте британского правительства. Оборонная часть соглашения предусматривает сотрудничество в разработке вооружений следующего поколения, включая боеприпасы для систем ПВО, средства противовоздушной и противоракетной обороны, совместное производство ракет средней дальности.

    Лондон и Варшава также намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. В связи с этим стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и инженерную поддержку.

    Отдельный блок посвящен кибербезопасности и противодействию хакерским атакам. Стороны хотят расширить обмен опытом и скоординировать ответные меры на враждебные кампании в информационном пространстве. Стармер и Туск обсудят рост числа гибридных атак в Европе, а также совместный план по борьбе с нелегальной миграцией, включая обмен разведданными и меры против сетей контрабандистов.

    Польский премьер заявил, что в новом соглашении Россия определена как «прямая угроза». По его словам, «история учит», что Польше нужно создавать «надежные союзы», в этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Документ направлен на обеспечение безопасности обеих сторон и в наибольшей степени укрепляет польскую безопасность, считает политик.

    По мнению Стармера, договор значительно улучшает отношения Британии и Польши, а сотрудничество в оборонной сфере обеспечит их безопасность на годы вперед. «Ситуация в мире нестабильна, поэтому любые решения, которые укрепляют сотрудничество и выводят партнерство на более высокий, стратегический уровень, укрепляют безопасность Польши – всегда крайне желательны», – заявил в свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.

    Напомним, власти Британии заняли четвертое место, а Польши – восьмое в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее соглашения в сфере безопасности Лондон подписал с Германией и Францией. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил суть военного сотрудничества Туманного Альбиона и Берлина.

    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    25 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия констатирует полное отсутствие реакции со стороны западных стран на трагедию в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, западные страны не предприняли никаких действий для осуждения атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске, которая унесла жизни студентов, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва не слышала никаких официальных заявлений, осуждающих действия Киева.

    «Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также обратил внимание на то, что целый ряд западных СМИ отказался посещать место происшествия под разными предлогами. Он отметил, что подобное поведение лишает такие издания права называться объективными при освещении ситуации вокруг Украины.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о визите на место трагедии более 50 иностранных журналистов.

    Посетивший место атаки ирландский репортер Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    26 мая 2026, 21:51 • Новости дня
    Финляндия назвала ситуацию на границе с Россией «напряженной, но стабильной»
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии представило проект закона о продлении временных ограничений на въезд из России, исходя из соображений безопасности, заявила глава ведомства Мари Рантанен.

    МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении временных ограничений на пересечение границы с Россией, передают «Вести».

    Глава ведомства Мари Рантанен подчеркнула, что риски незаконного проникновения остаются существенными. Быстрых улучшений обстановки в сфере безопасности, по ее словам, пока не предвидится.

    Местные власти объясняют такие меры необходимостью защиты от внешнего давления.

    «Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе», – отмечается в официальном заявлении правительства.

    Главной целью нового документа названо противодействие использованию иммигрантов в чужих интересах. Ограничения будут действовать до специального уведомления об их снятии.

    В октябре финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия восточной границы в будущем.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия откажется снимать ограничения на пересечение рубежей до получения гарантий отсутствия миграционной угрозы со стороны России.

    26 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Христофору: Разговор Лаврова и Рубио взволновал режим в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все», – заявил обозреватель.

    По словам аналитика, российское министерство иностранных дел ранее неоднократно предупреждало украинскую сторону, однако Киев систематически игнорировал эти сигналы. Журналист отметил, что после предупреждений дипломатам угроза нависла над гражданскими объектами, и выразил надежду, что американский госсекретарь сможет донести серьезность ситуации до украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт телефонных переговоров дипломатов по украинскому вопросу.

    Ранее руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали двустороннее взаимодействие в начале мая.

    26 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Евросоюза на предупреждения об ударах

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль слышал официальные заявления из Евросоюза после предупреждения России об ударах по военным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал ситуацию вокруг предупреждений об атаках на Киев, передает РИА «Новости».

    «Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что Москва пока не располагает данными о реакции Вашингтона на планы поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    Говоря о характере будущих действий, пресс-секретарь подчеркнул исчерпывающий характер соответствующего заявления Министерства иностранных дел.

    Ранее дипломатическое ведомство анонсировало переход к системному поражению оборонных предприятий и центров принятия решений.

    Министерство иностранных дел России анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Российская армия приступила к выполнению этой задачи после теракта ВСУ в Старобельске.

    Посольства стран Евросоюза нарочито отказались покидать украинскую столицу вопреки прямым предупреждениям Москвы.

    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    26 мая 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров объяснил Рубио причины ударов по Киеву и призвал эвакуировать дипмиссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых разъяснил причины ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава российского ведомства разъяснил мотивы нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уточнил детали переговоров. «Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», – подчеркнул дипломат.

    Также Рябков добавил, что американскую сторону предупредили о масштабах предстоящих действий. В связи с этим Москве пришлось указать на острую необходимость эвакуации сотрудников дипучреждений США и других государств.

    По официальным данным Госдепартамента, на март 2026 года в американском посольстве на Украине числится 21 ключевой сотрудник. В их число входят временный поверенный в делах Джули Дэвис, заместитель главы миссии Дэниел Бишоф, а также военные специалисты и охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил американского коллегу Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения ситуации на Украине.

    Евросоюз публично отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

