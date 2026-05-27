Литва начала подготовку к возобновлению всеобщего призыва в армию

Министр Каунас заявил о подготовке Литвы к всеобщему воинскому призыву

Tекст: Денис Тельманов

Руководство Литвы предпринимает шаги для введения всеобщего призыва в армию, передает Интерфакс. «Мы движемся к всеобщей воинской повинности, делаем это хорошими темпами, поддерживая качество и реагируя на новые видимые угрозы», – заявил министр национальной обороны страны Робертас Каунас.

По словам главы ведомства, к процессу подключены комендантские управления, военизированная организация Союз стрелков Литвы и вооруженные силы. Цель подготовки заключается в обучении всего общества действиям в случае военного конфликта.

Каунас подчеркнул необходимость создания инфраструктуры, подготовки инструкторов и обеспечения достаточного количества вооружений для качественного оснащения призывников. Он добавил, что количество новобранцев ежегодно растет, а армия способна обучать все больше граждан.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила планы обсуждения вопроса о всеобщем призыве. Она отметила, что приоритетом на данный момент является выполнение основных задач с последующим постепенным продвижением вперед с учетом текущей геополитической обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Сейм Литвы принял пакет поправок к закону о всеобщей воинской повинности.

В апреле текущего года парламент республики одобрил расширение военных полигонов близ границы с Калининградской областью.

Для подготовки подрастающего поколения власти страны ввели в школах обязательный курс по навыкам гражданственности и обороны.