Шойгу заявил о провале новой западной программы колонизации мира

Шойгу констатировал провал неоколониальной модели Запада

Tекст: Тимур Шайдуллин

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

«Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.