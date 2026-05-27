  Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    27 мая 2026, 18:47 • Новости дня

    Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

    Песков: Процесс переговоров России с Европой пока не начался

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс переговоров России с Европой пока не начался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

    По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

    Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

    Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Трансляцию выхода, ставшего первым в этом году, ведет госкорпорация «Роскосмос», передает ТАСС.

    Расчетная продолжительность работ составляет пять часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй по счету выход в открытый космос, для бортинженера Микаева – первый. Внутри станции за пультом европейской роборуки ERA дежурит космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

    Главная задача выхода – монтаж уникального российского прибора «Солнце-Терагерц», представляющего собой радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. По словам Кудь-Сверчкова, данные наблюдений помогут лучше понять механизмы солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и выработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

    Кроме того, космонавты снимут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел почти пять лет в открытом космосе. Затем ученые определят, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли условия вакуума и радиации. Также экипаж демонтирует кассету аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука».

    В рамках «Экрана-М» оборудование размещают снаружи станции для выращивания полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии в условиях высокого вакуума и невесомости. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов к модулю «Наука», откуда он заберет кассету с кристаллами полупроводника арсенида галлия.

    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    27 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Минздрав готовит законопроект, который переведет отпуск всех рецептурных лекарств в аптеках на электронные рецепты, усилив контроль за их оборотом, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая в Совете Федерации.

    По ее словам, речь идет о дополнительном направлении в регулировании фармацевтического рынка, передает ТАСС.

    «У нас еще есть одно направление – это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», – сказала она.

    Ранее Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    27 мая 2026, 04:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – подчеркнула фон дер Ляйен в Вильнюсе, обращаясь к президентам Литвы, Латвии и Эстонии.

    Она добавила, что Евросоюз намерен планомерно устранять существующие недочеты в оборонной сфере. В частности, планируется создание унифицированных систем оповещения и улучшение координации между государствами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии отправилась в Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками.

    Несколькими днями ранее она назвала угрозой всему Евросоюзу сообщения о подготовке украинских ударов с территории Латвии.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Однако это привело к падениям украинских БПЛА в Прибалтике. Налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии. Туристическая отрасль стран Прибалтики также оказалась в состоянии кризиса.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Сенатор Алтабаева: Атака на Севастополь – неприкрытый терроризм Украины

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    27 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство страны, заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

    Вильнюс столкнулся с серьезными вызовами из-за проникновения украинских аппаратов в свое воздушное пространство, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу Euronews министр обороны республики Робертас Каунас прокомментировал ситуацию. «Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны», – заявил руководитель ведомства.

    Политик отметил необходимость подготовки к аналогичным инцидентам на фоне сложной региональной обстановки. Он добавил, что государству придется адаптироваться к происходящему из-за высокой вероятности повторения подобных сценариев.

    Известно, что с конца марта беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с этим Москва вынесла соседним государствам специальное предупреждение.

    Президент страны Гитанас Науседа призвал военных уничтожать подобные аппараты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инциденты с дронами в Прибалтике реальной угрозой полномасштабного конфликта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике.

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    26 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    ЦБ отказался комментировать стратегию по иску к Euroclear

    Банк России назвал преждевременными комментарии о взыскании по иску к Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк отказался комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, поскольку считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.

    Банк России не стал раскрывать детали дальнейших действий по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, передает РИА «Новости». Накануне Арбитражный суд Москвы постановил немедленно взыскать с европейской площадки около 200 млрд евро по заявлению отечественного регулятора.

    «Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными», – заявили в пресс-службе Центробанка.

    Активы ЦБ были заблокированы весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Основная часть замороженных средств, оцениваемая в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится на счетах Euroclear.

    В декабре прошлого года Банк России обратился в столичный арбитраж с иском из-за незаконных действий депозитария. В середине мая суд удовлетворил требования на сумму 18,17 трлн рублей. Однако в Euroclear подчеркнули, что средства останутся заблокированными из-за международных санкций.

    В ответ на это 22 мая регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза. ЦБ оспаривает нормативный акт, который позволяет использовать российские активы для финансовой поддержки Киева, называя это скрытой формой легализации экспроприации суверенных средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария 200 млрд евро компенсации.

    В ответ компания Euroclear заявила о сохранении блокировки российских активов.

    После этого Центральный банк потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    Во вторник суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear.

    27 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Фальков заявил о неспособности систем антиплагиата распознавать нейросети

    Tекст: Денис Тельманов

    Существующие системы проверки текстов на оригинальность не справляются с материалами, созданными при помощи искусственного интеллекта, что требует новых подходов к регулированию, отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

     Валерий Фальков констатировал неэффективность современных систем антиплагиата при работе с текстами, сгенерированными нейросетями, передает ТАСС. По его словам, технологии развиваются быстрее, чем инструменты контроля.

    «Вопрос не сколько в системах, сколько в том, что большинство из них абсолютно не могут адекватно работать с тем, что сегодня позволяет «подрывная технология». Там целый ряд проблем возникает, поэтому мы с удовольствием за обратную связь по этому поводу», – отметил министр в ходе круглого стола, посвященного применению нейросетей в образовании.

    Глава Минобрнауки подчеркнул, что на рынке уже появляются новые программные решения. Их главное отличие заключается в способности выявлять именно сгенерированный текст, а не просто заимствования. Ведомство готово корректировать нормативно-правовую базу, опираясь на опыт и отзывы университетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков предсказал неизбежную трансформацию системы высшего образования из-за искусственного интеллекта.

    В прошлом году эксперты компании «Антиплагиат» обнаружили следы использования нейросетей почти в четверти проверенных студенческих работ.

    В феврале Высшая школа экономики впервые в России ввела официальные правила применения таких технологий для написания научных текстов.

    27 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    «Москвич» объяснил резкое падение продаж новых кроссоверов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90» в апреле снизились по сравнению с мартом из-за массовой регистрации демонстрационных автомобилей, сообщили СМИ.

    В апреле объем продаж новых моделей кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90» оказались ниже мартовских показателей. Причиной названо то, что в марте активно регистрировались демонстрационные образцы, а число регистраций у физических лиц тогда выросло более чем в два раза, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Китайские автомобили»,

    На предприятии уточнили, что наибольшим спросом сейчас пользуются машины линейки «М» с двухлитровым двигателем, причем спрос превышает предложение. Производство кроссоверов «М70» и «М90» продолжается по установленному графику, компания ожидает дальнейшего роста продаж.

    При этом, по данным агентства «Автостат», в первом квартале года в России был реализован 2 721 новый автомобиль «Москвич».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России с ценами от 2,7 и 3,9 млн рублей соответственно.

    При этом, проект «Москвич 5» закрыли после испытаний модели из-за несоответствия ее потребительских свойств ожиданиям компании.

    Ранее «КамАЗ» представил новые кроссоверы «Москвич» М70 и М90 и обозначил М90 флагманом бренда с семиместной компоновкой и полным приводом.

    27 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС отдать Киеву запасы дорогого оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал европейские страны открыть свои оружейные запасы для поддержки Киева.

    Кубилюс считает, что Евросоюзу необходимо передать все имеющиеся арсеналы вооружений Украине из-за нехватки мощностей для быстрого производства сложной военной техники, передает РИА «Новости». Политик отметил, что Европа отстает от России в производстве ракет.

    «Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно», – заявил Кубилюс. Он подчеркнул, что европейская промышленность выпускает слишком технологичную и дорогую продукцию, которую невозможно производить в нужных объемах оперативно.

    По мнению еврокомиссара, государствам ЕС необходимо переориентироваться на выпуск более дешевых систем, доступных для массового и быстрого производства. Москва ранее неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт и делают страны НАТО его участниками.

    До этого Кубилюс заявил о значительном превосходстве России над Евросоюзом по выпуску ключевых видов вооружений.

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала наличие трудностей с наращиванием производства в европейском военном секторе.

    Еврокомиссия начала разработку карты конкретных предложений стран ЕС по вооруженной поддержке Киева.

