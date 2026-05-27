Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

Песков: Процесс переговоров России с Европой пока не начался

Tекст: Валерия Городецкая

«Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.