Минфин России выплатил купон по евробондам

Минфин России исполнил обязательства по евробондам на 222 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство финансов РФ осуществило выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Общая сумма переведенных средств составила более 222 млрд рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 220,1 млрд руб. (эквивалент 3,1 млрд долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2036 году в сумме 2,2 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – говорится в официальном сообщении министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2030 году на сумму 4,8 млрд рублей.

Весной прошлого года ведомство направило на погашение дохода по этим бумагам 5,2 млрд рублей.

Ранее министерство запустило процедуру замещения суверенных еврооблигаций.