Минфин сообщил об отсутствии планов вводить налог на сверхприбыль

Минфин исключил планы по введению налога на сверхприбыль

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство финансов России пока не обсуждает введение налога на сверхприбыль. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Сейчас таких обсуждений нет. Опять-таки, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку, 2027–2029 годы, все в комплексе будем рассматривать, все доходы и расходы федерального бюджета», – пояснил замминистра. Он подчеркнул, что решения будут приниматься исходя из потребностей государства.

По словам Сазанова, сначала необходимо сформировать расходную часть бюджета на ближайшие три года. Затем потребуется оценить возможные доходы с учетом макроэкономического прогноза Минэкономразвития. Лишь после этого будут приниматься решения о настройке налоговой системы, если в этом возникнет необходимость.

Ранее Министерство финансов анонсировало осеннее обсуждение дополнительного сбора с бизнеса.

При этом, позже глава ведомства Антон Силуанов категорически опроверг слухи о грядущем повышении налогов для граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого депутаты Госдумы предложили ввести разовое налогообложение сверхприбыли банков.