Шойгу заявил о заигрывании Японии с украинскими неонацистами

Шойгу предупредил Японию об опасности заигрывания с нацистами с Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на тревожные тенденции во внешней политике Японии. Выступая на консультациях представителей стран АСЕАН в рамках международного форума по безопасности в Подмосковье, он подчеркнул опасный характер взаимодействия Токио с западным военным блоком и неонацистами на Украине, передает ТАСС.

«Риски несет курс Японии на отход от послевоенных пацифистских принципов. Все прекрасно помнят, на какие авантюры пошла императорская Япония в XX веке в милитаристском угаре», – сказал Шойгу.

Он добавил, что последствия действий нынешнего японского руководства трудно предсказать. Политик обратил внимание на поддержку Токио украинских неонацистов и сепаратистов на Тайване.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закупленную на японские средства технику для ВСУ законной целью.

Глава МИД Сергей Лавров указал на открытые дискуссии в Токио о пересмотре неядерного статуса страны.

Ранее министр обороны Японии Гэн Накатани объявил о присоединении государства к миссии НАТО по координации военных поставок Киеву.