В Чувашии возбудили дела о взятках сотрудников таможни

В Чувашии вскрыли случаи взяток на местной таможне

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Чувашии возбудили уголовные дела по фактам злоупотребления полномочиями и взяточничества в отношении должностных лиц таможенного поста, передает ТАСС. «В отношении должностных лиц чувашского таможенного поста возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ», – говорится в сообщении УФСБ республики.

По версии следствия, с ноября 2023 года по май 2026-го сотрудники отдела таможенного оформления №2 не отразили в актах таможенного осмотра фактическую комплектацию ввозимых автомобилей Mazda и не назначили экспертизу подлинности документов. Это позволило занизить таможенную стоимость иномарок.

В УФСБ отметили, что за такое незаконное бездействие при оформлении тех же автомобилей должностные лица получили взятку в значительном размере за каждое транспортное средство. Следственные действия продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чебоксарах суд отправил под стражу бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова по делу о взятке в 32 млн рублей.

Ранее Никулинский суд Москвы постановил изъять в доход государства 25 млн рублей у бывшего главы Центра электронного декларирования Александра Алеева, обвиняемого в получении взяток за растаможивание автомобилей и других товаров.

А Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу двух офицеров ФТС по делу о передаче за взятку информации о перемещаемых через границу товарах.