  Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Лондон и Варшава создали антироссийский союз вне НАТО
    Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    27 мая 2026, 17:11 • Новости дня

    Дегтярев раскритиковал переход сына Плющенко в Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил несогласие с переходом фигуриста Александра Плющенко из российской системы в команду Азербайджана.

    Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался против перехода сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Плющенко в сборную Азербайджана, передает ТАСС. Свое мнение чиновник озвучил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

    «Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», – сказал Дегтярев.

    Александру Плющенко сейчас 13 лет, он регулярно выходит на лед в шоу-программах вместе с отцом. С 2017 года юный фигурист тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Ранее источник сообщал ТАСС, что спортсмен будет выступать за сборную Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Плющенко продолжит спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.

    Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подтвердил правомерность смены спортивного гражданства Плющенко-младшего.

    Депутат Госдумы Светлана Журова связала волну критики вокруг перехода Плющенко с высокой популярностью его семьи и назвала выбор в пользу Азербайджана прагматичным.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    @ mil.am

    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Соглашение о создании первой в Казахстане атомной электростанции будет подписано во время визита президента России Владимира Путина в республику, передает ТАСС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы на специальном брифинге.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    26 мая 2026, 20:13 • Новости дня
    Россия нарастила экспорт растворимого кофе

    Россия с начала года на четверть нарастила выручку от экспорта растворимого кофе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж, увеличив выручку на 24%, отмечают аналитики.

    В январе-апреле 2026 года выручка России от экспорта растворимого кофе приблизилась к 100 млн долларов, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Интерфакс». В натуральном выражении поставки выросли на 9% и достигли 15 тыс. тонн.

    В федеральном центре «Агроэкспорт» отметили положительную динамику сегмента: «В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. По итогам 2025 года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 млн», – заявили в «Агроэкспорте».

    Среди основных покупателей растворимого кофе из России в 2025 году лидировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. По сравнению с 2021 годом Казахстан и Белоруссия поменялись местами в рейтинге, при этом Узбекистан сохранил третью позицию.

    Четвертой стала Туркмения, которая в 2021 году не входила в число импортеров и сместила Грузию на пятое место. Израиль поднялся с седьмого на шестое место, тогда как Турция опустилась с пятого на восьмое.

    В десятку крупнейших импортеров российского растворимого кофе в прошлом году также вошли Азербайджан, Таджикистан и Армения.

    При этом, ранее сообщалось, что в апреле Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии до примерно 19 млн долларов.

    До этого посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Жирру сообщил о планах своей страны увеличить поставки кофе в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году продажи растворимого кофе в России выросли на 14% при одновременном снижении средней цены на 5%.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Сенатор Алтабаева: Атака на Севастополь – неприкрытый терроризм Украины

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    26 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    МИД Германии вызвал посла России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии сообщило в соцсетях о вызове посла России.

    В заявлении немецкого внешнеполитического ведомства отмечено, что Германия продолжит линию поддержки Киева, и ее «не запугать угрозами», передают «Вести».

    Ранее МИД России анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске. Ведомство призвало иностранцев срочно покинуть Киев.

    Дипломаты стран Евросоюза отказались покидать Киев после предупреждений России.

    Во вторник МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине.

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    26 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Рубио пробыл в Армении меньше часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подписал с армянской стороной пакет документов о партнерстве, однако его визит в страну длился менее часа, сообщает Minval Politika.

    Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился менее одного часа и проходил исключительно в локации аэропорта  Звартноц. «Рубио пробыл в Ереване менее часа и уже покинул страну», – говорится в материале азербайджанского портала Minval Politika, пишут «Вести».

    Глава американской дипломатии встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прямо в терминале ереванской воздушной гавани. Стороны успели подписать несколько документов. Ключевыми названы рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP, который расшифровывается как «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию».

    Кроме того, Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Подробности этого документа не разглашаются, отмечает Minval Politika.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио 26 мая должен посетить Ереван для встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    В ходе визита Рубио и Мирзоян в Ереване парафировали рамочный документ, направленный на развитие международного мира и транспортную деблокаду региона.

    Ранее США и Армения по итогам стратегического диалога в Ереване объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    26 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

    Российские парламентарии могут инициировать дискуссию о нахождении Армении в ОДКБ на фоне ее курса на сближение с ЕС, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    Новиков добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом фактически означает сближение с НАТО. По его словам, возникает логичный вопрос о статусе Еревана в ОДКБ, так как представители ЕС открыто демонстрируют враждебность к России и Белоруссии.

    В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что для окончательного присоединения потребуется референдум. При этом вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти шаги как начало выхода Еревана из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах несовместимо.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС в будущем.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

