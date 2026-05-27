НАТО запланировало привлекать гражданскую индустрию к военной отрасли

НАТО объявило о программе партнерства гражданских компаний с военными стартапами

Tекст: Тимур Шайдуллин

НАТО планирует активнее привлекать гражданские промышленные компании к оборонным проектам. Заместитель генсека альянса по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яаккола на форуме Drone Summit 2026 в Риге заявила: «Сейчас мы работаем и ведем переговоры со странами над тем, что называем пакетом масштабирования инноваций», передает РИА «Новости».

По ее словам, инициатива предполагает содействие «установлению контактов» между оборонными стартапами, владеющими передовыми технологиями, в том числе в сфере беспилотников, и гражданскими производителями, которые обладают нужными мощностями и компонентной базой. Яаккола подчеркнула, что текущие конфликты в Европе и соседних регионах показали критическую важность дронов для задач сдерживания и обороны.

Представитель НАТО отметила, что вторжения беспилотников в воздушное пространство стран альянса стали регулярным явлением. В рамках программы государствам – участникам предложат самостоятельно определить компании, готовые подключиться к оборонным проектам, при этом сам блок не собирается целенаправленно выбирать конкретных партнеров и намерен опираться на решения национальных властей.

Кроме того, НАТО планирует помогать оборонным стартапам в финансировании, содействуя привлечению инвестиций, получению кредитов и гарантий, необходимых для расширения производства и вывода инновационных разработок на серийный уровень.

До этого командующий ключевыми силами НАТО, британский генерал-лейтенант Майк Элвисс предупредил о риске быстрой нехватки беспилотников у армии королевства при прямом столкновении с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейским союзникам на июльском саммите в Анкаре предложено представить доказательства наращивания оборонного производства и расширения совместных проектов с американскими компаниями.

Ранее руководство НАТО на мартовской встрече в Турции сообщало, что пригласит оборонные компании для обсуждения приоритетных инвестиций в беспилотные системы и искусственный интеллект.