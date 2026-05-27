Организаторы отменили Грушинский фестиваль-2026

Организаторы сообщили об отмене Грушинского фестиваля-2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

Легендарный ежегодный Грушинский фестиваль авторской песни под Самарой не состоится в 2026 году из-за нестабильной ситуации с безопасностью, сообщили организаторы форума.

«От лица организатора Грушинский клуб вынужден сообщить, что в 2026 году Грушинский фестиваль не состоится. К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», – говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что фестиваль уже переживал паузу: он не проводился с 1980 по 1986 год, после чего было возобновлен. В Грушинском клубе подчеркнули, что, несмотря на отмену основного летнего форума, работа продолжится и фестивальное движение не остановится.

Сообщается, что в феврале 2027 года в Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль. Осенью организуют фестиваль «Гитарная пристань», а проект «Грушинские четверги» сохранит формат ежемесячных музыкальных встреч. Организаторы выразили уверенность, что традиционный лагерь под Самарой возродится, как только обстановка позволит безопасно собраться у воды.

Грушинский фестиваль проводится под Самарой с 1968 года и считается одним из крупнейших фестивалей авторской песни в России. Мероприятие носит имя студента Куйбышевского авиационного института Валерия Грушина, погибшего во время туристического похода, когда он спасал тонувших детей.

Ранее в Самарской области скончался известный бард Александр Жаров, более 40 лет возглавлявший движение авторской песни в Новокуйбышевске и службу технического обеспечения Грушинского фестиваля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы фестиваля поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна» также приняли решение об отмене мероприятия из-за опасений за безопасность участников.