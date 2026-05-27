Великобритания ввела санкции против трех грузинских компаний за «помощь России»

Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.