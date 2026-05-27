Китай увеличил экспорт смартфонов в Россию до полуторогодового максимума

Китай нарастил экспорт смартфонов в Россию до максимума за полтора года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китай в апреле этого года нарастил поставки смартфонов в Россию до максимума с конца 2024 года, выяснило РИА «Новости», изучив данные китайской таможни. Стоимость экспорта гаджетов из КНР в РФ составила 211,1 млн долларов, что стало наивысшим уровнем с ноября 2024 года, когда в Россию прибыло смартфонов из Китая на 275,6 тыс. долларов.

За месяц отгрузки выросли на 26%, а в годовом выражении увеличились в 1,7 раза. За первые четыре месяца 2026 года Россия импортировала смартфонов из Поднебесной на 651,4 млн долларов, что на 13,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

По итогам апреля Россия заняла девятое место среди крупнейших покупателей умных телефонов у Китая. В марте она была 11-й, а год назад 16-й. В пятерку крупнейших покупателей вошли Япония с 829,9 млн долларов, США с 747,3 млн, Нидерланды с 367,2 млн, ОАЭ с 351,3 млн и Британия с 288,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года российско-китайский товарооборот вырос на 12%, при этом экспорт китайских товаров в Россию увеличился на 22,7%, до 18,29 млрд долларов.

В частности, экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию увеличился почти вдвое и достиг 1,109 млрд долларов.