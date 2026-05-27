Российские туристы застряли в Турции из-за срыва рейсов

Туристы из России застряли в Анталье из-за срыва рейсов Air Anka

Tекст: Тимур Шайдуллин

Несколько семей с детьми из Ростова-на-Дону не смогли вылететь из Антальи из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, рассказала ТАСС туристка Наталья Крыгина. По ее словам, дата возможного вылета туроператорами перенесена на четверг.

«По путевке мы должны были улетать с Azur air. Позже, когда им запретили полеты, нам поменяли авиакомпанию на Air Anka. Сегодня с ними мы должны были вылететь в 06.50 утра, но потом рейс перенесли на 16:00 по местному времени, потом на 02.00 ночи уже на 28 мая», – сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что всех туристов выселили из номеров, однако семьям с детьми разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами. По словам Крыгиной, туроператор «Интурист» пока не называет авиакомпанию, которая должна доставить россиян обратно в страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за ночных ограничений в московских аэропортах Turkish Airlines отменила рейсы в Москву, а до 60% всех перелетов изменили расписание или были аннулированы.

Ранее другие российские туристы, задержавшиеся на курортах Турции из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись домой после возобновления авиасообщения и трехдневного ожидания вылета.

До этого крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург из-за массовых задержек и отмен рейсов на российских направлениях.