Финским ягодным компаниям пригрозили штрафом в 9,4 млн евро за картель

Tекст: Денис Тельманов

Финское управление по конкуренции и защите прав потребителей предлагает оштрафовать четыре компании из отрасли диких ягод на 9,4 млн евро за картельный сговор, передает РИА «Новости». В незаконной схеме участвовали пять крупнейших предприятий, однако одно из них освободили от наказания за помощь следствию.

«Управление по конкуренции и защите прав потребителей предлагает суду наложить штраф на общую сумму около 9,4 млн евро на четыре компании в отрасли диких ягод за картель, связанный с закупками и обменом информацией», – говорится в заявлении ведомства.

Участники сговора на протяжении десяти лет координировали выплаты сборщикам и делились данными о закупочных ценах. Это позволяло им платить работникам меньше, так как конкуренты не предлагали более выгодных условий. Кроме того, компании снижали конкуренцию на оптовом рынке замороженных диких ягод.

