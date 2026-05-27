МИД Франции вызвал посла России после ударов по Киеву

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова, передает ТАСС.

Поводом послужили удары возмездия по военным объектам в Киеве, которые последовали за атакой украинской армии на Старобельск.

«МИД по распоряжению министра Жан-Ноэля Барро вызывает посла Российской Федерации во Франции», – отмечается в официальном коммюнике ведомства.

Ответные действия на гибель мирных жителей в ЛНР и рекомендацию эвакуировать сотрудников дипломатических миссий французская сторона расценила как неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов. При этом в Париже подчеркнули намерение продолжить поддержку Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы после соответствующего призыва Москвы.

Накануне норвежское министерство иностранных дел вызвало российского посла на беседу из-за массированного применения ракет по военной инфраструктуре.