Музыкальный магазин пострадал при ночной атаке на Севастополь

«Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года

Tекст: Валерия Городецкая

По оценке партии, инициатива позволит упростить оформление в собственность до полумиллиона гаражей, сообщается в канале «Единой России» в Max. Сейчас механизмом уже воспользовались более 700 тыс. граждан.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что закон распространяется на гаражи, которые массово предоставлялись в советское время. «Если документы по ним не оформлены, то возникает правовая незащищенность, в том числе – с точки зрения различных мошеннических операций», – сказал он.

Депутат отметил, что с неоформленными объектами невозможно проводить сделки купли-продажи, мены, дарения и наследования. По его словам, «гаражная амнистия» уже доказала эффективность: оформлено больше 740 тыс. объектов, однако значительная часть гаражей до сих пор остается без надлежащих документов, поэтому партия предложила продлить действие механизма.