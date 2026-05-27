    27 мая 2026, 14:53 • Новости дня

    Главы МИД России и Филиппин обсудили подготовку саммита АСЕАН в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин договорились о дальнейшем развитии партнерства с АСЕАН и подготовке июньского саммита в Казани.

    Глава МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро в ходе телефонного разговора обсудили перспективы партнерства России и АСЕАН, а также подготовку к российско-асеановскому саммиту, который пройдет в июне в Казани, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

    «С учетом председательства Манилы в АСЕАН в 2026 году обсуждались перспективы расширения стратегического партнерства России с ассоциацией, планы проведения юбилейного саммита в Казани 17–18 июня по случаю 35-летия российско-асеановских отношений», – отметили на Смоленской площади. Там указали, что речь шла именно о стратегическом уровне взаимодействия Москвы и объединения стран Юго-Восточной Азии.

    Кроме того, в сообщении МИД подчеркнули, что разговор состоялся накануне 50-летия установления российско-филиппинских дипломатических отношений, которое отметят 2 июня. Ведомство отметило, что стороны выразили настрой на углубление конструктивного диалога и практической кооперации между двумя государствами в преддверии этой юбилейной даты.

    Ранее власти Казани заявили о полной готовности города к июньскому саммиту Россия – АСЕАН. Как писала газета ВЗГЛЯД, форум Россия – АСЕАН пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня.

    До этого президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН в 2026 году.

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    В Госдуме одобрили резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    26 мая 2026, 18:05 • Новости дня
    Силовики накрыли схему продажи зачетов в Уральском горном университете
    Силовики накрыли схему продажи зачетов в Уральском горном университете
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Уральском государственном горном университете прошли обыски из-за схемы закрытия академических задолженностей за деньги, которой могли воспользоваться более 150 студентов.

    По данным правоохранительных органов, руководство Уральского государственного горного университета оказывает силовикам всестороннее содействие, передает ТАСС.

    «В одном из свердловских вузов действовала преступная схема, которая позволяла студентам закрывать академические задолженности за денежное вознаграждение. Руководство вуза оказывает всестороннее содействие правоохранителям. Мероприятия не затрагивают интересы студентов и проводятся без ущерба для учебного процесса. Университет работает в штатном режиме», – сообщил собеседник агентства.

    По предварительной информации, подобной услугой могли воспользоваться более 150 студентов. Им грозит отчисление из университета либо отзыв уже выданных дипломов с обязательным информированием работодателя.

    В прошлом году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при зачислении иностранных студентов.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских действий Армении

    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Соглашение о создании первой в Казахстане атомной электростанции будет подписано во время визита президента России Владимира Путина в республику, передает ТАСС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы на специальном брифинге.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    26 мая 2026, 20:13 • Новости дня
    Россия нарастила экспорт растворимого кофе

    Россия с начала года на четверть нарастила выручку от экспорта растворимого кофе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж, увеличив выручку на 24%, отмечают аналитики.

    В январе-апреле 2026 года выручка России от экспорта растворимого кофе приблизилась к 100 млн долларов, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Интерфакс». В натуральном выражении поставки выросли на 9% и достигли 15 тыс. тонн.

    В федеральном центре «Агроэкспорт» отметили положительную динамику сегмента: «В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. По итогам 2025 года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 млн», – заявили в «Агроэкспорте».

    Среди основных покупателей растворимого кофе из России в 2025 году лидировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. По сравнению с 2021 годом Казахстан и Белоруссия поменялись местами в рейтинге, при этом Узбекистан сохранил третью позицию.

    Четвертой стала Туркмения, которая в 2021 году не входила в число импортеров и сместила Грузию на пятое место. Израиль поднялся с седьмого на шестое место, тогда как Турция опустилась с пятого на восьмое.

    В десятку крупнейших импортеров российского растворимого кофе в прошлом году также вошли Азербайджан, Таджикистан и Армения.

    При этом, ранее сообщалось, что в апреле Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии до примерно 19 млн долларов.

    До этого посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Жирру сообщил о планах своей страны увеличить поставки кофе в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году продажи растворимого кофе в России выросли на 14% при одновременном снижении средней цены на 5%.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Сенатор Алтабаева: Атака на Севастополь – неприкрытый терроризм Украины

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    26 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    МИД Германии вызвал посла России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии сообщило в соцсетях о вызове посла России.

    В заявлении немецкого внешнеполитического ведомства отмечено, что Германия продолжит линию поддержки Киева, и ее «не запугать угрозами», передают «Вести».

    Ранее МИД России анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске. Ведомство призвало иностранцев срочно покинуть Киев.

    Дипломаты стран Евросоюза отказались покидать Киев после предупреждений России.

    Во вторник МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    26 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    В РАН сообщили о 16-метровом цунами на Камчатке

    Президент РАН Красников сообщил о 16-метровом цунами при землетрясении на Камчатке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высота волн цунами на Камчатке при землетрясении летом 2025 года достигала, по новым данным, 16 метров, что позволило уточнить уровень риска повторения подобных явлений в регионе, отметили в РАН.

    Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников раскрыл новые данные об июльском землетрясении 2025 года в Камчатском крае, сообщает РИА «Новости». На общем собрании членов академии он заявил: «По отделению наук о Земле представлены результаты анализа последствий Камчатского землетрясения 29 июля прошлого года… Проведено обследование последствий цунами. Высота заплеска цунами достигала пяти-десяти метров, максимально 10-16 метров на южной Камчатке и на острове Парамушир».

    По его словам, эти измерения легли в основу уточненной оценки опасности цунами для побережья Камчатки и Курильских островов. Ученые отметили, что землетрясение в июле 2025 года стало сильнейшим с 1952 года: его магнитуда составила 8,7, а управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксировало волну цунами высотой до четырех метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июля 2025 года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и оно стало самым мощным за всю историю наблюдений в регионе.

    В результате этого землетрясения на побережье зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров, а в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада.

    Позже директор Института физики Земли имени Шмидта РАН Сергей Тихоцкий назвал работу службы предупреждения цунами во время этих событий блестящей.

    26 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ

    Новиков: Сближение с ЕС ставит под вопрос участие Армении в ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

    Российские парламентарии могут инициировать дискуссию о нахождении Армении в ОДКБ на фоне ее курса на сближение с ЕС, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    Новиков добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом фактически означает сближение с НАТО. По его словам, возникает логичный вопрос о статусе Еревана в ОДКБ, так как представители ЕС открыто демонстрируют враждебность к России и Белоруссии.

    В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что для окончательного присоединения потребуется референдум. При этом вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти шаги как начало выхода Еревана из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах несовместимо.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС в будущем.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    Политолог Гагарин: Российский бизнес готов помогать в защите страны от угрозы БПЛА

    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны
    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 15:19 • Новости дня
    Мосгорсуд утвердил признание Almaz Capital Partners экстремистским объединением

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд утвердил решение Тверского районного суда Москвы, признавшего фонд Almaz Capital Partners экстремистским объединением и обратившего в доход государства имущество Александра Галицкого на 8 млрд рублей.

    «Решение Тверского суда Москвы в части признания «Алмаз Кэпитал Партнерс ЛТД» экстремистским объединением и в части обращения в доход государства имущества Галицкого... оставить без изменения», – огласила решение судья, передает РИА «Новости». Дело рассматривала коллегия из трех судей.

    В рассмотрении апелляции участвовали юристы всех ответчиков, некоторым из них не хватило мест в зале. Сам Галицкий на заседание не явился, направив письменное заявление, в котором отверг любые обвинения в поддержке украинских властей. Он заявил, что появившаяся в сети запись с участием его бывшей супруги Алии Галицкой, где звучат слова о его поддержке украинских властей, выглядит неправдоподобно, и предположил, что это дипфейк.

    Тверской суд 23 марта признал экстремистским и запретил деятельность объединения Almaz Capital Partners. В иске Генпрокуратуры говорится, что фонд инвестировал в стартапы, которые участвовали в финансировании ВСУ.

    Суд также изъял у Галицкого и связанных с ним лиц недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье, более 7 млрд рублей на банковских счетах, а также передал государству сервис по продаже подержанных автомобилей CarPrice, принадлежавший ООО «Селаникар».

    Бизнесмен Александр Галицкий в 2025 году оказался в центре громкого спора о разделе имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении нее возбудили уголовное дело о вымогательстве 150 млн долларов. После ареста по этому делу она покончила с собой в подмосковном изоляторе.

    26 мая 2026, 19:18 • Новости дня
    В МВД рассказали о поисках матери и пятерых детей в Амурской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Благовещенске около месяца разыскивают 33-летнюю Ольгу Кочергину, ушедшую из дома с пятью детьми и переставшую водить их в школу, сообщили в управлении МВД по Амурской области.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают местонахождение 33-летней Ольги Кочергиной, пропавшей с пятью детьми в Благовещенске около месяца назад, передает РИА «Новости».

    Женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского и с тех пор, как говорится в ориентировках, ее местонахождение неизвестно, при этом не исключается, что семья может находиться в Белогорске. По данным, опубликованным поисковыми отрядами города, ориентировки с ее данными распространяются в социальных сетях.

    «15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение», – сообщили в управлении МВД по Амурской области. В правоохранительных органах уточнили, что по месту жительства семью не обнаружили.

    По данным собеседников агентства, Кочергина отвечает на телефонные звонки, но отказывается сообщать, где находится. Знакомая семьи рассказала, что, по ее сведениям, с матерью и детьми ничего страшного не произошло, а розыск начался из-за того, что с женщиной долго не могли связаться. Она добавила, что люди, видевшие Кочергину, уверяют, что с ней все в порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски девятилетнего мальчика, не вернувшегося домой из школы.

    Ранее в Башкирии полиция спасла пятерых несовершеннолетних из антисанитарного дома под Уфой.

    До этого в Тверской области следователи нашли объявленных в федеральный розыск брата и сестру живыми и здоровыми вместе с матерью в Ленинградской области.

