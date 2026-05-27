    27 мая 2026, 14:41 • Новости дня

    Минобороны Хорватии заявило о планах создать мощнейшую малую армию в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хорватия планирует за счет модернизации своих вооруженных сил получить одну из сильнейших малых армий в Европе к 2030 году, заявил министр обороны страны Иван Анушич в эфире национального телевидения HRT.

    Власти балканской республики планируют существенно усилить военный потенциал к 2030 году, передает ТАСС.

    Министр обороны Иван Анушич в эфире телеканала HRT заявил: «В настоящее время в хорватской армии проводится масштабная модернизация, которая включает в себя приобретение новых систем ПВО, корветов, вертолетов Black Hawk, истребителей Rafale, систем HIMARS, танков, гаубиц и беспилотников отечественного производства».

    Глава ведомства пояснил, что перевооружение необходимо для постоянной готовности реагировать на любые вызовы. В качестве примера он привел недавнее приобретение Сербией китайских сверхзвуковых ракет.

    За прошедшие два года правительство инвестировало около 150 млн евро в национальную оборонную промышленность. Поддержку получили производители беспилотников Orqa и DOK-ING, а также машиностроительный холдинг Djuro Djakovic. Кроме того, республика оформила кредит Евросоюза по программе SAFE на сумму 1,7 млрд евро.

    Выделенные европейские средства хорватское командование рассчитывает направить на закупку 44 танков Leopard, артиллерийских установок и другой тяжелой военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Париж и Загреб заключили соглашение о поставке 18 гаубиц Caesar и модернизации истребителей Rafale.

    В апреле текущего года президент Сербии Александр Вучич анонсировал подписание контрактов на закупку нового вооружения для национальной армии.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш озвучил планы по созданию самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    27 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затраты американских военных на подключение беспилотников-камикадзе к космическим сетям увеличились с 5 до 25 тыс. долларов в месяц из-за перехода на систему Starshield.

    Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.

    «Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.

    Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.

    Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.

    В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.

    Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.

    Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.

    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕС впервые выделил деньги на вооружение Прибалтики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства из фонда развития депрессивных регионов Европейского союза впервые перераспределены на оборонные проекты в Прибалтике после серии инцидентов с украинскими беспилотниками, сообщили в ЕС.

    Еврокомиссия впервые в своей истории направила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов Евросоюза на военные нужды стран Прибалтики после падения на территории этих стран дронов ВСУ.

    Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции Брюсселя на инциденты с беспилотниками, передает ТАСС.

    «Уже сейчас 1,5 млрд евро из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент – это Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро, который был специально создан два месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И еще 12 млрд евро по программе SAFE – они есть в наличии, важно их использовать», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии отметила, что в целом 40 млрд евро из разных финансовых источников уже направлены на усиление обороны восточного фланга Евросоюза. Эти средства, по ее словам, предназначены для укрепления военной инфраструктуры и повышения готовности стран региона к новым инцидентам с дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее во вторник французский оппозиционный политик Флориан Филиппо раскритиковал визит фон дер Ляйен в Литву из-за ее позиции по инцидентам с украинскими беспилотниками в Прибалтике.

    До этого руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    26 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти, пишет Wall Street Journal.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

    «Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

    Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.

    27 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    Глава Уралвагонзавода заявил о мировом лидерстве российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Российские инженеры-танкостроители успешно обходят западных конкурентов, продолжая активную работу над новыми машинами и платформами, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов во время церемонии открытия памятника Юрию Максареву в Москве.

    «Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами», – заявил руководитель предприятия. При этом он подчеркнул, что у специалистов концерна нет права сбавлять темпы работы. В качестве примера Потапов привел Южную Корею, которая за короткий срок смогла занять прочные позиции на мировом рынке вооружений.

    По словам гендиректора, сегодня Россия создает лучшие танки в мире в достаточном количестве. Однако предприятие не стоит на месте, постоянно совершенствуя технику, поскольку танк будущего останется решающим средством поражения на поле боя. Сейчас ведется разработка новых платформ, при этом база Т-90 сохраняет огромный потенциал для модернизации.

    Монумент Юрию Максареву открыли в столице 26 мая. В 1940-х годах, будучи директором Уралвагонзавода, он внедрил первый в мире танковый конвейер. Позднее, в период с 1961 по 1978 год, Максарев руководил Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    В августе прошлого года глава Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил о подъеме отечественной отрасли.

    Специалисты концерна занялись улучшением мощности двигателей боевых машин.

    27 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    «Ростех»: Наземные роботы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Многоцелевые гусеничные дроны «Импульс» успешно выполняют задачи на линии фронта, демонстрируя высокую живучесть под огнем и способность буксировать тяжелые артиллерийские орудия, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Созданные при участии госкорпорации наземные роботы успешно применяются в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Аппараты способны работать автономно по заданному маршруту, а также управляться по радиоканалу или с помощью оптоволокна.

    На линии соприкосновения задействованы роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, и логистические платформы «Импульс-М».

    «Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», – рассказал военнослужащий.

    По словам бойца, гусеничное шасси обеспечивает машинам высокую проходимость в сложных условиях. Техника способна перевозить до 500 килограммов груза на подъемах и до одной тонны по ровной местности. Роботы также могут буксировать гаубицу Д-30 весом более трех тонн.

    Дальность действия комплексов может быть значительно увеличена за счет использования ретрансляторов на беспилотниках. Это позволяет дронам работать на расстоянии десятков километров от оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе военные получили сотни многофункциональных комплексов «Импульс». Ранее российские инженеры успешно испытали прототип этой гусеничной платформы на передовой.

    Разработчики оснастили данный многоцелевой аппарат боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом.

    27 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСВТС: Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Объем экспортных контрактов на поставку военного оборудования заметно увеличился по сравнению с 2025 годом, передает РИА «Новости».

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтвердил рост интереса иностранных покупателей. «Не один десяток миллиардов», – ответил глава ведомства на вопрос об актуальной стоимости портфеля заказов в долларах.

    Он также согласился с утверждением о превышении прошлогодних показателей. Наибольший интерес к оборонной продукции проявляют ближневосточные страны. Иностранных заказчиков особенно привлекают российские системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и передовые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров оценил объем экспортных заказов на российское вооружение в 70 млрд долларов.

    Президент Владимир Путин отметил факт поставок продукции военного назначения десяткам стран по итогам 2025 года.

    Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев связал рост числа заявок от иностранных партнеров с успешным применением техники в настоящих боевых условиях.

    27 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Cолдаты Израиля начали скупать рыбацкие сети для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армии обороны Израиля вынуждены самостоятельно приобретать рыболовные снасти, чтобы уберечь боевую технику от атак беспилотников-камикадзе.

    Бойцы израильской армии массово закупают сети у рыбаков на Галилейском море и Средиземноморском побережье, чтобы защититься от дронов, передает TWZ. Подобные меры стали необходимостью из-за высокой опасности со стороны беспилотников движения «Хезболла» на юге Ливана.

    «Действительно, солдаты ЦАХАЛ экипируются рыболовными сетями, большинство из которых приобретается в городе Тверия на берегу Галилейского моря», – подтвердил изданию высокопоставленный израильский военный. Снаряжение позволяет обездвижить дрон или удержать его на безопасном расстоянии от техники до момента взрыва.

    Ситуация усугубляется тем, что «Хезболла» стала оснащать свои аппараты тепловизорами для ночных атак и оптоволоконным управлением, неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы Израиля уже распределили в войсках около 158 тыс. кв. метров защитных сетей и планируют закупить еще партию площадью примерно в 20 футбольных полей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» применили против израильских танков неуязвимые для радиоэлектронной борьбы дроны на оптоволокне.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    Армия обороны Израиля начала строительство собственного завода по производству FPV-дронов.

    27 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    Корабль ТОФ «Николай Вилков» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой десантный корабль «Николай Вилков» в ходе учения в Японском море выполнил артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в ходе учений в Японском море, передает РИА «Новости». «В заливе Петра Великого большой десантный корабль «Николай Вилков» (БДК) Тихоокеанского флота провел комплексное учение по предназначению, с практической отработкой задач десантной подготовки и отражению средств нападения условного противника», – сообщили в пресс-службе флота.

    В бухте Десантная экипаж отработал подход к берегу и разместил морской десант в твиндеке корабля. После этого БДК вышел в открытое море, где прошли учения по противовоздушной обороне. В них задействовали расчеты корабельных артиллерийских установок и операторов переносных зенитно-ракетных комплексов.

    Важным этапом тренировки стала отработка защиты от роботов. Моряки поэтапно отражали атаки малоразмерных беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Для этого применялись крупнокалиберные пулеметы, автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. В завершение учений экипаж сдал нормативы по выгрузке техники и личного состава на побережье полигона. Всего в мероприятиях участвовали около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки.

    В марте экипажи ракетных катеров «Р-29» и «Р-297» провели серию зачетных стрельб по целям в Японском море.

    Немного ранее большой десантный корабль «Адмирал Невельской» отработал высадку морского десанта в заливе Петра Великого.

    27 мая 2026, 09:53 • Новости дня
    Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея намерена разработать новый класс атомных подводных лодок в рамках проекта Jang Bogo N, чтобы существенно повысить возможности своих военно-морских сил.

    Министерство национальной обороны Южной Кореи опубликовало документ, в котором изложены амбиции по развитию военно-морского флота страны, сообщает портал TWZ.

    Программа, получившая название Jang Bogo N, подразумевает создание атомных подводных лодок, которые обеспечат значительно возросшие оперативные возможности по сравнению с нынешними дизельными аналогами.

    «Республика Корея будет прозрачно и твердо выполнять свои обязательства по ядерному нераспространению, опираясь на доверие международного сообщества», – подчеркнули в ведомстве.

    Ожидается, что процесс строительства займет до десяти лет, а срок службы лодок превысит 30 лет. Точные сроки и количество планируемых к постройке субмарин пока не раскрываются.

    Появление атомных подлодок позволит Сеулу эффективнее реагировать на ракетно-ядерные угрозы со стороны Северной Кореи, отмечают авторы документа. Кроме того, новые корабли с неограниченной дальностью хода и высокой мобильностью смогут лучше противодействовать растущим военным возможностям Китая в регионе. В настоящее время атомными субмаринами располагают лишь шесть стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея нашла возможность для создания собственных атомных подводных лодок.

    Позже Сеул настоял на постройке субмарин исключительно на южнокорейских верфях.

    Посол России Зиновьев предупредил о рисках развертывания такого оружия для безопасности на Корейском полуострове.

    27 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    УВЗ решил модернизировать танки для Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Потапов заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» намерено предложить индийским партнерам обновление боевых машин, опираясь на опыт спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой», – подчеркнул руководитель предприятия.

    Он добавил, что Индия является стратегическим партнером страны уже многие десятки лет. В связи с этим концерн предлагает провести глубокую модернизацию техники, которая сейчас стоит на вооружении у министерства обороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил об опережении западных конкурентов российскими конструкторами-танкостроителями.

    В прошлом году предприятие предложило иностранным заказчикам созданный с учетом реального боевого опыта модернизированный танк Т-90МС.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о традиционной помощи Москвы в модернизации индийской армии.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    27 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    За мужество на СВО орденом Кутузова награждена 83-я бригада ВДВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой коллектив 83-й десантно-штурмовой бригады удостоен ордена Кутузова за проявленные в ходе спецоперации мужество, отвагу и самоотверженность, сообщили власти Приморского края.

    Президент России Владимир Путин своим указом наградил 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Суворова бригаду орденом Кутузова, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    «Указом президента Владимира Путина 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Суворова бригада награждена орденом Кутузова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные десантниками в ходе проведения специальной военной операции, – вот выдержка из документа. Высокая и заслуженная оценка ратного подвига наших десантников. Гордимся земляками», – написал он и сопроводил сообщение кадрами вручения награды.

    83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Уссурийске Приморского края. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований, ее военнослужащим ранее уже вручили награды.

    Сейчас десантники-дальневосточники продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие бригады участвуют в создании полосы безопасности в Сумской области в рамках продолжающейся специальной военной операции.

    Ранее Путин выразил благодарность в том числе 83-й десантно-штурмовой бригаде за участие в освобождении Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях, продвигаясь вглубь обороны противника.

    27 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Китай ужесточил дисциплинарный контроль над высшим руководством армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Китая приняли документ, направленный на усиление надзора и дисциплины среди высокопоставленных военных руководителей страны.

    Центральный военный совет КНР опубликовал новые меры по усилению обучения, управления и надзора за высшими военными кадрами, передает РИА «Новости». Документ состоит из семи разделов и 26 пунктов.

    «Недавно Центральный военный совет КНР опубликовал документ под названием «Некоторые меры по усилению обучения, управления и надзора за высокопоставленными военными кадрами»», – говорится в официальном сообщении министерства обороны Китая.

    Новые правила устанавливают жесткие требования к соблюдению партийной и армейской дисциплины. Основное внимание уделяется укреплению ответственности и обеспечению добросовестного исполнения обязанностей руководящими кадрами. Цель нововведений заключается в проведении своеобразной закалки высшего командного состава для качественного продвижения модернизации национальной обороны.

    Напомним, ранее в мае военный суд в Китае приговорил бывших министров обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления. Центральный военный совет КНР осуществляет единое командование Народно-освободительной армией Китая и Народной вооруженной полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая пекинский суд приговорил бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу к смертной казни за взяточничество.

    Масштабные кадровые чистки привели к отстранению от службы около ста старших офицеров.

    В январе китайские власти начали антикоррупционное расследование против заместителя председателя Центрального военного совета Чжана Юся.

