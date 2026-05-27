Патрушев: Россия обеспечена отечественными семенами на 70%

Tекст: Вера Басилая

Патрушев на совещании у Владимира Путина доложил о ходе посевной кампании, сообщается на сайте Кремля.

«Несмотря на плохую погоду, в российских регионах засеяли больше половины всех необходимых площадей», – заявил замглавы правительства.

В текущем году общая площадь сева составит 83 млн гектаров. Озимыми культурами занято 20 млн гектаров, при этом 97% посевов сохранились в нормальном состоянии. Это создает надежную базу под будущий урожай, отметил Патрушев.

По словам вице-премьера, агропромышленный комплекс продолжает активный переход на отечественную селекцию. Патрушев заявил, что с 2022 года уровень обеспеченности российскими семенами увеличился с 60% до 70%. Особый прорыв зафиксирован по таким культурам, как сахарная свекла, подсолнечник и рапс.

Яровой сев осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в ряде субъектов страны. Однако земледельцы используют все доступные погодные окна для наращивания темпов работы. Правительство также разработало комплекс мер для своевременного снабжения отрасли необходимыми ресурсами.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту о росте экспортной выручки агропромышленного комплекса почти на четверть.