    Роботы вернут молодежь в промышленность
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Освобождены запорожская Воздвижевка и харьковский Гранов
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня

    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    26 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила рекордный штраф для Google

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз готовится наложить на Google рекордный штраф за нарушение закона о цифровых рынках, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

    Источники в Еврокомиссии сообщили, что ЕС близок к тому, чтобы наложить на Google рекордный штраф за нарушение цифрового законодательства. Чиновники планируют взыскать несколько сотен миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    Максимальная планка достигает 10% от годового оборота, который в прошлом году составил около 400 млрд долларов, но итоговая сумма окажется ниже благодаря уступкам поисковика. Точный размер штрафа пока официально не сообщается.

    Брюссель обвиняет холдинг Alphabet в приоритетном отображении ИИ-сводок Gemini и других собственных продуктов. Представители Google назвали требования регулятора контрпродуктивными, отметив ухудшение пользовательского опыта. Возможные санкции способны усилить политическую напряженность, поскольку США считают подобные меры торговыми барьерами, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование против Google из-за использования контента для искусственного интеллекта.

    В ноябре регулятор запустил процедуру проверки поисковика по подозрению в манипулировании алгоритмами выдачи.

    В сентябре европейское ведомство начало подготовку к возможным санкциям США после наложения на американскую корпорацию штрафа в размере почти трех миллиардов евро.

    26 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Христофору: Разговор Лаврова и Рубио взволновал режим в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все», – заявил обозреватель.

    По словам аналитика, российское министерство иностранных дел ранее неоднократно предупреждало украинскую сторону, однако Киев систематически игнорировал эти сигналы. Журналист отметил, что после предупреждений дипломатам угроза нависла над гражданскими объектами, и выразил надежду, что американский госсекретарь сможет донести серьезность ситуации до украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт телефонных переговоров дипломатов по украинскому вопросу.

    Ранее руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали двустороннее взаимодействие в начале мая.

    26 мая 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров объяснил Рубио причины ударов по Киеву и призвал эвакуировать дипмиссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых разъяснил причины ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уточнил детали переговоров. «Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», – подчеркнул дипломат.

    Также Рябков добавил, что американскую сторону предупредили о масштабах предстоящих действий. В связи с этим Москве пришлось указать на острую необходимость эвакуации сотрудников дипучреждений США и других государств.

    По официальным данным Госдепартамента, на март 2026 года в американском посольстве на Украине числится 21 ключевой сотрудник. В их число входят временный поверенный в делах Джули Дэвис, заместитель главы миссии Дэниел Бишоф, а также военные специалисты и охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил американского коллегу Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения ситуации на Украине.

    Евросоюз публично отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    24 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг блокировку нейросети Deepseek в России

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор сообщил об отсутствии ограничений в отношении нейросети Deepseek, ведомство не блокировало платформу.

    Представители надзорного органа официально прокомментировали ситуацию вокруг работы платформы, передает РИА «Новости». Ранее в воскресенье в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что доступ к нейросети Deepseek на территории страны возможен только с использованием VPN.

    «Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek», – сообщили в ведомстве.

    В январе прошлого года российские пользователи столкнулись с масштабными техническими сбоями в работе китайского чат-бота DeepSeek.

    В начале мая текущего года Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении доступа к ресурсу GitHub на территории страны.

    25 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    В Госдепе заявили о полной приверженности трем столпам ДНЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    США хранят приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и трем его столпам, заявили в американской ведомстве.

    «Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность ДНЯО и его трем столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии», – приводит РИА «Новости» слова представителя Госдепа Томми Пиготта.

    В ведомстве выразили сожаление об отсутствии итогового меморандума после обзорной  конференции по ДНЯО.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившая в ООН, завершилась без финального соглашения. В МИД отметили, что европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО. Глава российской делегации на конференции Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    26 мая 2026, 09:38 • Новости дня
    Рубио заявил, что Лавров передал Трампу послание от Путина

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе телефонного обсуждения украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана глава МИД Сергей Лавров передал послание российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о состоявшемся накануне разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

    По его словам, в ходе беседы российский дипломат передал сообщение для президента США Дональда Трампа от российского лидера Владимира Путина.

    «Вчера я говорил с ним... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», – заявил Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения главами внешнеполитических ведомств ситуации на Украине и в Иране. В ходе этого телефонного разговора российский министр предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Как отметили западные СМИ, беседа дипломатов вызвала панику у киевского режима.

    26 мая 2026, 16:27 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии планов приезда делегации США в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренности о приезде американских представителей в Россию пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что нет договоренности о приезде делегации США в Россию, передает РИА «Новости».

    «На сегодня нет никакого понимания ни по графику, ни по параметрам такого контакта», – констатировал дипломат в беседе с журналистами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно выражал готовность вновь приехать в Россию, но договоренностей пока нет.

    27 мая 2026, 02:59 • Новости дня
    Глава НАСА собрался обсудить сотрудничество по МКС при визите на Байконур

    Tекст: Антон Антонов

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что во время летнего визита на Байконур планирует затронуть вопросы сотрудничества по МКС.

    «Я ожидаю, что мы обсудим МКС», – приводит слова Айзекмана РИА «Новости».

    По его словам, в рамках контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны регулярно обмениваются актуальной информацией по текущим космическим программам. В контексте станции планируется рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства между Россией и США на весь оставшийся срок ее эксплуатации.

    Исполняющая обязанности заместителя администратора управления по развитию исследовательских систем НАСА Лори Глейз, отвечая на вопрос о возможном партнерстве с Россией в лунных миссиях, отметила, что ведомство ведет активные переговоры с международными партнерами по этому направлению. Она добавила, что формат взаимодействия может отличаться от модели сотрудничества на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов анонсировал летнюю встречу с руководителем НАСА.

    Ранее стороны договорились о проведении дополнительных переговоров по срокам сведения МКС с орбиты. В 2025 году представители двух космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям.

    27 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    МИД: Starlink используется Пентагоном для вмешательства в дела других стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

    «Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи», – подчеркнул дипломат в ходе Международного форума по безопасности, передает РИА «Новости».

    По словам замглавы ведомства, технологии вроде Starlink помогают обходить национальные блокировки и используются для организации протестов. Алимов отметил, что SpaceX совершенно не скрывает своего статуса подрядчика Пентагона. Сейчас компания расширяет присутствие на мировом рынке под видом удобного провайдера.

    Фактически разработчик получает возможность напрямую влиять на население других стран. В связи с этим Москва вместе с партнерами добивается прозрачного регулирования подобных систем и соблюдения операторами местных законов.

    Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая. Мероприятие организовано на площадках «Лайв Арена» и центрального парка «Патриот». На полях форума запланировано проведение около 40 двусторонних встреч и подписание десяти соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранным журналистам продемонстрировали обломки атаковавших колледж в Старобельске беспилотников с антеннами Starlink.

    Российские военные уничтожили 15 станций связи этой системы в Харьковской области.

    Иранские спецслужбы изъяли терминал американской компании у связанных с израильской разведкой диверсантов.

    27 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    СК узнал о разработке Киевом и США биооружия массового поражения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранители получили доказательства создания смертоносных патогенов, включая сибирскую язву и чуму, в украинских лабораториях при прямой финансовой поддержке американского оборонного ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Петренко заявила о наличии данных о подготовке биологического оружия массового поражения. В этом процессе активно участвовали представители украинского Минздрава, а главным спонсором выступали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    «В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», – сообщила представитель ведомства.

    Петренко дополнительно пояснила, что специалисты планировали применять в военно-биологических целях целый ряд крайне опасных поражающих агентов. В первую очередь речь идет о возбудителях таких тяжелых инфекционных заболеваний, как чума, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американский аудит биологических объектов на украинской территории шагом к признанию проблемы.

    Бывший офицер СБУ Василий Прозоров сообщил о создании генно-избирательного биологического оружия в лабораториях Пентагона.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности подобных исследовательских центров за границей.

