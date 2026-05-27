Стало известно, кому из россиян положены две пенсии

Экономист Балынин: Перешедшие на гражданскую службу силовики получат две пенсии

Tекст: Дарья Григоренко

Балынин пояснил, что за таких работников уплачиваются страховые взносы, передает Газета.Ru.

«Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях», – отметил Балынин. Он добавил, что для получения второй пенсии в 2026 году необходимо иметь 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достичь пенсионного возраста.

По словам экономиста, право на выплаты в 2026 году получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Для оформления пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд, МФЦ или через портал «Госуслуги». Балынин уточнил, что вторая пенсия назначается без учета фиксированной выплаты, но подлежит индексации и ежегодной беззаявительной корректировке.

У работавших в 2025 году пенсионеров с двумя пенсиями выплаты в 2026 году удвоятся. В январе прошло увеличение на 7,6%, а в августе добавится сумма с учетом накопленных коэффициентов. Ведомственные пенсии индексируются по отдельным правилам, при этом никаких заявлений для перерасчета подавать не требуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года экономист Игорь Балынин рассчитал минимальный размер страховой пенсии по старости на уровне 14 287 рублей.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции на получение двух пенсий.

Неделей ранее Социальный фонд анонсировал повышение накопительных выплат россиянам на 17,3%.