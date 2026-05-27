Захарова: Репортеры CNN могли снять подготовку ВСУ к теракту в Старобельске

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, есть высокая вероятность, что журналисты телеканала снимали подготовку Вооруженных сил Украины к этой атаке.

«Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов – убийства мирных жителей, включая детей, разрушения гражданской инфраструктуры, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку», – написала дипломат в своем Telegram-канале. Она добавила, что аудитории CNN не показывают последствия удара.

Захарова подчеркнула, что вокруг украинских ударных дронов была проведена целая рекламная кампания, и заявила, что ВСУ фактически нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу «убийц с беспилотниками».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.

Журналист из США назвал тяжелейшим опытом посещение колледжа в Старобельске.

Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.