    27 мая 2026, 14:27 • Новости дня

    Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске

    Захарова: Репортеры CNN могли снять подготовку ВСУ к теракту в Старобельске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила корреспондентов CNN в фактической рекламе причастных к теракту в Старобельске.

    По ее словам, есть высокая вероятность, что журналисты телеканала снимали подготовку Вооруженных сил Украины к этой атаке.

    «Когда корреспондентов CNN приглашает Россия, чтобы они могли сами оценить последствия работы украинских дронов – убийства мирных жителей, включая детей, разрушения гражданской инфраструктуры, то американские журналисты ссылаются на отпуск, логистику и далее по списку», – написала дипломат в своем Telegram-канале. Она добавила, что аудитории CNN не показывают последствия удара.

    Захарова подчеркнула, что вокруг украинских ударных дронов была проведена целая рекламная кампания, и заявила, что ВСУ фактически нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу «убийц с беспилотниками».

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.

    Журналист из США назвал тяжелейшим опытом посещение колледжа в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    26 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    «Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект партии «Единая Россия» о продлении действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года принят во вторник Госдумой в первом чтении.

    По оценке партии, инициатива позволит упростить оформление в собственность до полумиллиона гаражей, сообщается в канале «Единой России» в Max. Сейчас механизмом уже воспользовались более 700 тыс. граждан.

    Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что закон распространяется на гаражи, которые массово предоставлялись в советское время. «Если документы по ним не оформлены, то возникает правовая незащищенность, в том числе – с точки зрения различных мошеннических операций», – сказал он.

    Депутат отметил, что с неоформленными объектами невозможно проводить сделки купли-продажи, мены, дарения и наследования. По его словам, «гаражная амнистия» уже доказала эффективность: оформлено больше 740 тыс. объектов, однако значительная часть гаражей до сих пор остается без надлежащих документов, поэтому партия предложила продлить действие механизма.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья

    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Tекст: Антон Антонов

    Для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», – подчеркнул дипломат.

    Таким образом в ведомстве отреагировали на слова главы евродипломатии Каи Каллас. Во время визита в Кишинев она заявила, что вопрос вывода российских военных из Приднестровья должен обсуждаться в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Полищук добавил, что для перевода этого вопроса в практическую плоскость необходимо сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования, стоящий сейчас на месте. «До этого еще далеко», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду назвала вывод российских войск главным условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев категорически отверг планы по изменению существующего миротворческого механизма. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о сведении к минимуму военного присутствия на левом берегу Днестра.

    26 мая 2026, 15:55 • Новости дня
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Киева рассказали, что в ночь перед ударами «Орешника» по столице страны глава Украины Владимир Зеленский заранее покинул столицу. 

    О пережитом в киевскую ночь ударов «Орешника» и настроениях горожан пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дневник киевлянки, давно переехавшей в Россию и общающейся с жителями Украины по соцсетям.

    Собеседники автора считают, что удары стали ответом Киеву «за Старобельск, за девочек» и называют происходящее бумерангом, который «по-серьезному долетел до Киева».

    Сотрудница киевского приюта для животных писала, что волонтерам «чудом удалось спасти 16 животных» и все чувствуют себя заложниками, потому что власти, по ее мнению, не намерены останавливаться и продолжают говорить о новых ударах по России.

    На украинских телемарафонах, по словам киевлян, удар «Орешника» подают расплывчато, а трагедию в Старобельском колледже объясняют тем, что погибшие девушки якобы были наводчицами дронов и разведчицами. Собеседница подчеркивает, что многие зрители верят этой версии и не испытывают сострадания, хотя, по ее словам, эти погибшие «такие же украинки», мечтавшие об учебе, замужестве и детях.

    В соцсетях, отмечает автор дневника, усиливается критика Владимира Зеленского. Пользователи возмущаются, что героями объявляют «кровавых упырей и нацистов», а также обсуждают слухи, что во время удара по Киеву Зеленского в городе не было и он якобы выехал в Германию, поскольку был предупреждён об ударе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.

    Позже российский МИД после удара по Старобельскому колледжу в Старобельске заявил о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Эксперты рассматривают системные удары российской армии по военным объектам в Киеве как переход конфликта в новую фазу, грозящую разрушением Украины как единого военно-политического образования.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    26 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств

    В МВД назвали заводской пароль admin главной причиной компрометации техники

    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств
    Tекст: Мария Иванова

    Киберпреступники массово взламывают домашние роутеры и камеры россиян, используя для автоматического доступа самую распространенную уязвимость – оставленный без изменений заводской пароль admin, предупредили в МВД.

    Автоматические боты непрерывно сканируют интернет в поисках уязвимой техники, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

    «Пароль admin до сих пор остаётся одной из самых распространённых причин компрометации устройств и сервисов», – подчеркнули в ведомстве. Зачастую владельцы оставляют стандартные комбинации без изменений на серверах и камерах.

    Специалисты отмечают, что подобные атаки полностью автоматизированы и не требуют от хакеров сложных навыков. Граждане ошибочно полагают, что их домашняя электроника никому не интересна. Однако на практике взломанные гаджеты становятся частью масштабных сетей для скрытого доступа, слежки или проведения дальнейших кибератак.

    Для защиты личных данных эксперты настоятельно рекомендуют сразу менять базовые настройки и использовать длинные уникальные фразы. Также необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, включать двухфакторную аутентификацию и по возможности отключать удаленный доступ к инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД подготовили инструкцию по защите домашних беспроводных сетей.

    Ранее ведомство предупредило об опасности перехвата личной информации через уязвимости маршрутизаторов.

    Для защиты от автоматического взлома эксперты посоветовали использовать уникальные комбинации из двенадцати символов.

    26 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.

    Ходатайство Центробанка о приведении решения к немедленному исполнению поступило в суд 19 мая, передает «Интерфакс».

    «Мы считаем тревожным тот факт, что была произведена замена судьи, который вынес решение 15 мая – в столь короткий срок после замены», – заявили журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев. Они напомнили, что замена судьи состоялась 14 мая, а уже на следующий день было вынесено решение.

    По их словам, процедура приведения решения к немедленному исполнению также «прошла с нарушениями». Юристы указали, что текст судебного акта еще не опубликован, заседание по ходатайству было назначено за два дня, что, по их оценке, лишило Euroclear права на защиту.

    Ранее в Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ.

    Напомним, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 трлн рублей.

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    27 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Tекст: Мария Иванова

    Москвичка приговорена к трем годам лишения свободы за оскорбление религиозных чувств из-за скандального видео с курением кальяна, сделанного на куличе. Ранее она была условно осуждена за незаконное хранение наркотиков.

    Инстанция признала Ксению Белоусову виновной и отправила ее в места лишения свободы, передает ТАСС. «Суд назначил три года колонии для Белоусовой», – сообщили представители мирового судебного участка № 273.

    В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для подсудимой более строгое наказание. Прокурор настаивал на лишении свободы сроком на три года и два месяца.

    По материалам следствия, инцидент произошел до 13 апреля в одном из заведений на улице Сретенка. Девушка публично продемонстрировала неуважение к обществу, использовав православный символ в качестве кальяна.

    Происходящее снималось на видеокамеру, после чего кадры были опубликованы в социальных сетях.

    До вынесения окончательного вердикта Мещанский суд Москвы избирал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Год назад в отношении Белоусовой возбуждали уголовное дело за незаконное хранение более пяти граммов мефедрона (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Тогда суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком в три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после задержания девушка публично принесла извинения за этот поступок.

    В конце прошлого месяца столичные правоохранители завершили расследование в отношении обвиняемой.

    27 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ практически в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения, сообщили в силовых структурах.

    Украинское подразделение понесло критические потери сразу после отправки к линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию о гибели личного состава подтвердили в российских силовых структурах.

    «Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения практически в полном составе была уничтожена третья рота 57-й ОМПБр», – сообщил собеседник агентства.

    Пленные солдаты украинской армии регулярно заявляют о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Военнослужащие жалуются на острую нехватку личного состава и трудности с эвакуацией раненых. Отмечается, что командование часто отправляет бойцов на передовые позиции без должной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на харьковском направлении украинская армия потеряла роту пополненной инвалидами бригады.

    Несколькими днями позднее российские военные нанесли поражение формированиям противника сразу на шести направлениях.

    В конце прошлого года силовики ликвидировали остатки гарнизона 57-й отдельной мотопехотной бригады на востоке Волчанска.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    26 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Генпрокуратура выявила совместный бизнес экс-судьи Хахалевой с вором в законе
    Tекст: Денис Тельманов

    Лишенная полномочий краснодарская судья в 1990-е годы торговала спортивными товарами вместе с известным грузинским вором в законе.

    Представитель надзорного ведомства раскрыл детали связи Хахалевой с Ревазом Бухникашвили, известным под прозвищем Пецо, передает ТАСС. Выступая в суде, истец подчеркнул наличие у них общих финансовых интересов.

    «В период с 1993-го по 2000 годы Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом и сестрой Хахалевой занимались розничной торговлей спортивными товарами», – сообщил представитель истца.

    При этом сама бывшая судья не признает антикоррупционные требования об изъятии имущества в доход государства. Ее адвокат отметила, что прокуратура не смогла доказать обстоятельства, на которые ссылается в своем заявлении.

    Защита обратила внимание суда на тот факт, что конфискации подлежит единственное жилье семьи. Там женщина проживает с тремя несовершеннолетними детьми. Полномочия Хахалевой прекратили 24 апреля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, краснодарский суд привлек к процессу над Еленой Хахалевой десять новых ответчиков. Представитель Генпрокуратуры подтвердил факт нахождения экс-судьи в международном розыске. Осведомленный источник сообщил о тесных деловых контактах семьи женщины с представителями криминального мира.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

