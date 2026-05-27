Bild: В руководстве ХДС обсуждают отставку Мерца

Tекст: Елизавета Шишкова

Руководство Христианско-демократического союза обсуждает возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера другим политиком, передает РИА «Новости».

Поводом для недовольства стали исторически низкие рейтинги и задержки в реализации правительственных реформ.

«Как стало известно Bild, эта возможность обсуждалась среди членов высшего руководства ХДС, а также других видных христианских демократов. Прошедшие дискуссии не были конкретным планированием в широком кругу. Это были, скорее, высказанные в малых группах размышления о том, существует ли такая возможность и насколько она реалистична», – отмечает таблоид.

Участники дискуссий осознают высокие политические риски такого шага, включая возможный провал нового главы правительства. На практике смена канцлера потребует от Мерца покинуть пост добровольно или под сильным партийным давлением.

Среди возможных кандидатов на замену называют премьер-министров Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, Гессена Бориса Рейна и Саксонии Михаэля Кречмера. Социал-демократическая партия Германии, младший партнер по коалиции, также не исключает подобного сценария, однако для его реализации потребуется их поддержка нового кандидата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство граждан Германии выразило недовольство работой канцлера Фридриха Мерца.

Недовольные избиратели дважды за неделю публично освистали главу правительства на официальных мероприятиях.

Уровень поддержки правящей коалиции за год снизился почти на семь процентных пунктов.