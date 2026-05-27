    27 мая 2026, 14:15 • Новости дня

    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    По данным военных, цели поражаются сразу в двух районах страны – в долине Бекаа на востоке и на юге Ливана, передает ТАСС.

    «ЦАХАЛ наносит серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана», – сказано в заявлении армейской пресс-службы.

    Ранее генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат.

    На прошлой неделе «Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    @ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    25 мая 2026, 09:55 • Новости дня
    Президент Израиля заявил о нарастающей жестокости в стране
    @ Mohammed Nasser/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с резким заявлением против радикальных действий в отношении жителей Западного берега реки Иордан и грубого нарушения прав арестованных.

    Израильский лидер указал на процесс нарастающей жестокости в обществе, пишет The New York Times.

    «Я хотел бы говорить сегодня только о единстве», – заявил Ицхак Герцог во время церемонии вручения премии Иерусалима. Он отметил, что экстремистское поведение маргинальных групп грозит стать нормой.

    Политик осудил произвол на Западном берегу реки Иордан, назвав нападающих анархичной толпой. Президент также выразил возмущение издевательствами над подозреваемыми и ростом вооруженной преступности среди арабского меньшинства.

    Заявления прозвучали на фоне действий министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который недавно публично насмехался над связанными пропалестинскими активистами. В ответ на критику министр обвинил главу государства в оскорблении сотен тысяч граждан страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный комитет ООН обвинил Израиль в жестоком обращении с палестинцами.

    Евросоюз пригрозил израильским властям санкциями из-за нападений агрессивных поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Израильские силы безопасности ранее избили двух задержанных палестинских мальчиков во время допроса.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение властей Украины устроить государственную церемонию перезахоронения лидера националистов Андрея Мельника спровоцировало жесткую критику Израиля из-за откровенного пренебрежения памятью жертв нацизма.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана выразило сожаление в связи с планами украинского руководства вернуть на Украину останки Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил информацию об эксгумации этого деятеля в Люксембурге.

    «Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», – заявили израильские дипломаты.

    Серьезную обеспокоенность ситуацией также выразило руководство мемориального центра «Яд-Вашем». Представители организации отметили, что чествование руководителя движения, сотрудничавшего с нацистской Германией во время Холокоста, подрывает необходимую моральную целостность и происходит за счет исторической памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прах второго главы ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко осудил планы киевских властей по созданию пантеона националистов.

    Ранее председатель мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступления.

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    26 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Times of Israel сообщила о госпитализации премьер-министра Израиля Нетаньяху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в одно из медицинских учреждений Иерусалима, пишет The Times of Israel.

    «Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером», – говорится в публикации со ссылкой на офис главы правительства.

    По информации журналистов, в настоящее время политик проходит «неопределенное стоматологическое лечение».

    В материале отмечается, что общественность уже давно обращает внимание на состояние здоровья премьер-министра. Граждане подозревают главу правительства в сокрытии медицинских сведений и выступают с обвинениями в его адрес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года у премьер-министра Израиля диагностировали воспаление кишечника из-за пищевого отравления.

    В январе 2025 года политик успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

    Весной 2024 года медики сделали главе правительства операцию по лечению грыжи.

    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    24 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Американская администрация не намерена снимать ограничения с Ирана, передает РИА «Новости». Президент США опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    «Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано», – подчеркнул глава государства.

    Он также отметил конструктивный характер диалога и призвал своих представителей не спешить с заключением сделки. По его мнению, время сейчас работает исключительно на американскую сторону.

    Накануне президент США  пригрозил Ирану мощнейшими ударами в случае провала сделки.

    Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    До этого американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке.

