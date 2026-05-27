  • Новость часаЭксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Роботы вернут молодежь в промышленность
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Освобождены запорожская Воздвижевка и харьковский Гранов
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    27 мая 2026, 14:07 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов

    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 550 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов продемонстрировали активное падение, потеряв 3,7% в ходе торговой сессии на европейских площадках.

    Торги на лондонской бирже ICE завершились падением котировок, передает РИА «Новости».

    Расчетная цена предыдущего дня составляла 571 доллар за тысячу кубометров, однако к середине дня показатель достиг отметки в 549,9 доллара.

    Резкие колебания стоимости энергоносителей фиксировались на протяжении всей весны. В марте средние показатели подскочили почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический максимум на европейском газовом рынке был достигнут в начале весны 2022 года. Тогда стоимость ресурса взлетела до рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, чего не наблюдалось с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость голубого топлива опустилась ниже 570 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевые котировки стабилизировались около отметки 593 доллара.

    В середине мая цена июньских фьючерсов снизилась до 562 долларов.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Фон дер Ляйен анонсировала пакет санкций против уровня жизни граждан России

    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    Комментарии (78)
    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    Комментарии (13)
    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Комментарии (3)
    26 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева говорит о наличии «лишних» дипломатов, которых готовы сократить.

    Оценку позиции Евросоюза по работе его посольств в Киеве после предупреждений МИД РФ по нанесению ударов по украинской столице дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсетях Медведев процитировал позицию Брюсселя: «ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал политик.

    Ранее во вторник стало известно, что представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице и проигнорировать призывы к срочной эвакуации персонала.

    Эксперты объяснили отказ Запада от эвакуации дипломатов из Киева нежеланием демонстрировать «капитуляцию» перед Москвой и ослабление поддержки Украины.

    До этого представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе также заявлял о сохранении без изменений дипломатического присутствия ЕС в Киеве после угроз Киева параду в Москве на 9 мая.

    Комментарии (6)
    26 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое

    Президент Чехии Павел заявил о сокращении вдвое числа поставщиков снарядов ВСУ

    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, принимающих финансовое участие в «чешской инициативе» по закупке боеприпасов для Украины, с декабря сократилось с 18 до девяти стран, сообщил газете Financial Times (FT) президент Чехии Петр Павел.

    С декабря прошлого года число стран-доноров уменьшилось в два раза, передает ТАСС. В интервью газете Financial Times президент Чехии Петр Павел отметил важность проекта.

    «Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов», – сказал чешский лидер.

    Павел добавил, что программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. Будущее проекта планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Анкаре. Администрация главы республики отказалась раскрывать список покинувших коалицию государств.

    При этом Германия и ряд скандинавских стран продолжают участие в закупках. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение помощи энергетическим кризисом. Правительство вынуждено перенаправлять ограниченный бюджет на поддержку собственных граждан.

    Ранее Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине.

    Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша.

    Комментарии (3)
    26 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом»

    Мелони раскритиковала конфигурацию ЕС и призвала сократить бюрократию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на съезде ассоциации итальянских промышленников с жесткой критикой Евросоюза и требованием сократить бюрократию ради экономического роста.

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обрушилась с критикой на Евросоюз, назвав его «бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность в решении глобальных проблем».

    Выступая на съезде ассоциации итальянских промышленников Confindustria, она подчеркнула, что излишняя бюрократия пытается подменить собой политику и душит экономические инициативы, пишут «Вести».

    «Наибольшая и наиболее существенная слабость, которая нас больше всего беспокоит, – это нынешняя конфигурация Европейского союза, бюрократического гиганта, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов. Европа способна умножать правила во всех аспектах общественной жизни, но недальновидна, когда дело доходит до того, чтобы был слышен голос ЕС при решении глобальных проблем», – заявила она.

    Мелони призвала, чтобы Евросоюз делал меньше, но лучше, быстрее принимал решения и устанавливал разумные приоритеты.

    Итальянский премьер затронула и тему оборонных расходов. Она отметила необходимость найти баланс между наращиванием обороны и поддержкой семей и бизнеса, иначе, по ее выражению, завтра в стране будет попросту нечего защищать.

    До этого Мелони заявила о необходимости для Европы стремиться к стратегической автономии.

    Ранее Мелони раскритиковала зависимость Европы от США и призвала к усилению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с недовольством политиков и бизнеса из-за централизации власти и торможения экономического развития ЕС.

    Комментарии (5)
    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Финляндия столкнулась с нехваткой сборщиков клубники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия подошла к сезону сбора клубники с острой нехваткой иностранной рабочей силы из-за резкого подорожания разрешительных документов и роста сопутствующих расходов, отмечают местные СМИ.

    Финские фермерские хозяйства испытывают острую нехватку сезонных работников перед началом сбора клубники, сообщает местный телеканал Yle. Многие иностранцы теперь выбирают страны Центральной Европы, где поездка и оформление документов обходятся заметно дешевле.

    Ключевой причиной стали выросшие цены на разрешения на сезонную работу. Электронное разрешение, которое в прошлом году стоило 380 евро, теперь стоит более 500 евро. Стоимость электронного сезонного свидетельства на работу до 90 дней увеличилась вдвое – со 100 до 200 евро, при этом подскочили цены на авиабилеты и другие траты.

    В Союзе производителей фруктов и ягод Финляндии отмечают, что привлекать иностранцев стало гораздо сложнее, часть из них остается в Центральной Европе с более низкими затратами на переезд и проживание. О дефиците персонала также заявляют владельцы хозяйств.

    Ферма Maalahden Marjat в Западной Финляндии, где клубника занимает около 40 гектаров, нуждается примерно в сотне сезонных работников, однако руководство сомневается, что сможет набрать нужное число иностранцев. По словам фермера Андерса Лонга, часть рабочих отказалась от поездки именно из-за высоких расходов, и без приезжих сбор урожая может оказаться под угрозой.

    На ферме Annin marjatarha в Каухаве сейчас трудятся 35 иностранных сезонных работников и только десять местных жителей, что подчеркивает зависимость отрасли от приезжих. В садово-ягодном секторе ежегодно заняты около 14 тыс. человек, при этом примерно 90% из них – иностранцы.

    Ужесточение правил для сезонных виз может осложнить и сбор дикорастущих ягод – черники, брусники и морошки, которые в прошлом году в финских лесах в значительной степени собирали работники из Таиланда. Производители опасаются потерь урожая и роста цен на ягоды внутри страны, поскольку заменить иностранцев местными кадрами пока не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские предприниматели для сбора ягод издавна использовали труд сезонных гастарбайтеров из России, Украины и затем Таиланда.

    Ранее украинские рабочие на финских клубничных фермах жаловались на низкие зарплаты, отсутствие выходных и изнурительные смены по 13–15 часов.

    А тайские сборщики ягод в Финляндии получали несъедобную еду и жили в переполненных лагерях с нехваткой горячей воды и туалетов.

    Комментарии (3)
    27 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство страны, заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

    Вильнюс столкнулся с серьезными вызовами из-за проникновения украинских аппаратов в свое воздушное пространство, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу Euronews министр обороны республики Робертас Каунас прокомментировал ситуацию. «Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны», – заявил руководитель ведомства.

    Политик отметил необходимость подготовки к аналогичным инцидентам на фоне сложной региональной обстановки. Он добавил, что государству придется адаптироваться к происходящему из-за высокой вероятности повторения подобных сценариев.

    Известно, что с конца марта беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с этим Москва вынесла соседним государствам специальное предупреждение.

    Президент страны Гитанас Науседа призвал военных уничтожать подобные аппараты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инциденты с дронами в Прибалтике реальной угрозой полномасштабного конфликта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Bloomberg узнало о планах Германии заменить российский газ канадским

    Германия договорилась с Канадой о поставках 1 млн тонн СПГ

    Bloomberg узнало о планах Германии заменить российский газ канадским
    @ Western LNG/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Канада договорилась о поставках Германии до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с нового завода на западном побережье.

    Германия согласилась закупать до 1 млн тонн СПГ в год в рамках проекта Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии, сообщает Bloomberg. Этот объем энергии равен месячной потребности Нью-Йорка в электричестве.

    Ожидается, что министр энергетики Канады Тим Ходжсон официально объявит о сделке в среду.

    Проект Ksi Lisims LNG оценивается в 10 млрд канадских долларов (7,2 млрд долларов США) и поддерживается компаниями Western LNG, Rockies LNG Partners и индейским народом нисгаа. Окончательное инвестиционное решение еще не принято, но проект уже получил одобрение регуляторов. Инвесторы планируют построить завод мощностью 12 млн тонн СПГ в год.

    Покупателем выступит компания SEFE, бывшее подразделение ПАО «Газпром», национализированное правительством Германии. Министр энергетики Канады Тим Ходжсон отметил, что европейские страны ищут надежных поставщиков газа для замены потоков из России и Ближнего Востока. «Некоторые суда пойдут через Панаму, некоторые пойдут в обход, некоторые они просто перепродадут», – заявил Ходжсон о вариантах доставки.

    Европейские государства стремятся избежать чрезмерной зависимости от американского газа из-за торговой напряженности и желания диверсифицировать поставки. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби подчеркнул, что сделка демонстрирует возможности сотрудничества и роль региона в развитии экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейский союз запретил закупки российского сжиженного природного газа на спотовом рынке.

    Зимой канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок топлива.

    В прошлом году власти ФРГ нашли юридическую возможность для выхода компании SEFE из долгосрочного контракта с предприятием «Ямал СПГ».

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    ЦБ отказался комментировать стратегию по иску к Euroclear

    Банк России назвал преждевременными комментарии о взыскании по иску к Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк отказался комментировать дальнейшие действия по иску к Euroclear, поскольку считает комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными.

    Банк России не стал раскрывать детали дальнейших действий по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, передает РИА «Новости». Накануне Арбитражный суд Москвы постановил немедленно взыскать с европейской площадки около 200 млрд евро по заявлению отечественного регулятора.

    «Что касается наших дальнейших действий, считаем комментарии о возможной процессуальной стратегии преждевременными», – заявили в пресс-службе Центробанка.

    Активы ЦБ были заблокированы весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Основная часть замороженных средств, оцениваемая в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится на счетах Euroclear.

    В декабре прошлого года Банк России обратился в столичный арбитраж с иском из-за незаконных действий депозитария. В середине мая суд удовлетворил требования на сумму 18,17 трлн рублей. Однако в Euroclear подчеркнули, что средства останутся заблокированными из-за международных санкций.

    В ответ на это 22 мая регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза. ЦБ оспаривает нормативный акт, который позволяет использовать российские активы для финансовой поддержки Киева, называя это скрытой формой легализации экспроприации суверенных средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария 200 млрд евро компенсации.

    В ответ компания Euroclear заявила о сохранении блокировки российских активов.

    После этого Центральный банк потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    Во вторник суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕС впервые выделил деньги на вооружение Прибалтики

    Еврокомиссия направила 1,5 млрд евро на военные нужды Прибалтики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства из фонда развития депрессивных регионов Европейского союза впервые перераспределены на оборонные проекты в Прибалтике после серии инцидентов с украинскими беспилотниками, сообщили в ЕС.

    Еврокомиссия впервые в своей истории направила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов Евросоюза на военные нужды стран Прибалтики после падения на территории этих стран дронов ВСУ.

    Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции Брюсселя на инциденты с беспилотниками, передает ТАСС.

    «Уже сейчас 1,5 млрд евро из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент – это Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро, который был специально создан два месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И еще 12 млрд евро по программе SAFE – они есть в наличии, важно их использовать», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии отметила, что в целом 40 млрд евро из разных финансовых источников уже направлены на усиление обороны восточного фланга Евросоюза. Эти средства, по ее словам, предназначены для укрепления военной инфраструктуры и повышения готовности стран региона к новым инцидентам с дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее во вторник французский оппозиционный политик Флориан Филиппо раскритиковал визит фон дер Ляйен в Литву из-за ее позиции по инцидентам с украинскими беспилотниками в Прибалтике.

    До этого руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Комментарии (7)
    26 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Фон дер Ляйен уклонилась от разговора о переговорщиках ЕС с Россией

    Фон дер Ляйен уклонилась от темы о переговорщиках ЕС с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пресс-конференции в Вильнюсе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не будет обсуждать возможных переговорщиков Евросоюза по контактам с Россией по украинскому вопросу.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос журналистов о возможных посредниках от ЕС в контактах с Россией по Украине ответила уклончиво. Она заявила: «Я, безусловно, не буду спекулировать, называя какие-либо имена. Как будут выглядеть в конце концов эти переговоры, мы посмотрим», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен выступала в Вильнюсе на пресс-конференции, посвященной ответу Евросоюза на вторжения украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии. При этом она не стала уточнять, какие именно форматы переговоров с Россией по украинской теме рассматриваются в Брюсселе.

    Обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией ожидается 27-28 мая на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Москвой.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Москвой эвентуальными и без конкретики.

    До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о планируемых на конец мая консультациях министров иностранных дел Евросоюза по возможным темам переговоров с российской стороной.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС отдать Киеву запасы дорогого оружия

    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС открыть запасы вооружений для помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал европейские страны открыть свои оружейные запасы для поддержки Киева.

    Кубилюс считает, что Евросоюзу необходимо передать все имеющиеся арсеналы вооружений Украине из-за нехватки мощностей для быстрого производства сложной военной техники, передает РИА «Новости». Политик отметил, что Европа отстает от России в производстве ракет.

    «Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно», – заявил Кубилюс. Он подчеркнул, что европейская промышленность выпускает слишком технологичную и дорогую продукцию, которую невозможно производить в нужных объемах оперативно.

    По мнению еврокомиссара, государствам ЕС необходимо переориентироваться на выпуск более дешевых систем, доступных для массового и быстрого производства. Москва ранее неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт и делают страны НАТО его участниками.

    До этого Кубилюс заявил о значительном превосходстве России над Евросоюзом по выпуску ключевых видов вооружений.

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала наличие трудностей с наращиванием производства в европейском военном секторе.

    Еврокомиссия начала разработку карты конкретных предложений стран ЕС по вооруженной поддержке Киева.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль спросили о льготах на газ для Армении

    Песков: Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России

    Tекст: Вера Басилая

    Скидки на поставки газа Еревану финансируются за счет российской стороны, что является вкладом в развитие братского государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет Российской Федерации, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это сознательная помощь братскому народу.

    «Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации», – заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва рассматривает это как вклад в развитие экономики соседней страны.

    Говоря о возможности денонсации газового соглашения с Ереваном, Песков переадресовал этот вопрос корпорации «Газпром». По его словам, пересмотр цен является корпоративным вопросом, который находится в компетенции компании.

    Представитель Кремля также отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе приносит Армении стабильный ежегодный рост ВВП на несколько процентных пунктов. При этом он напомнил, что выбор дальнейшего пути интеграции остается за армянской стороной.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по стоимости газа.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о перспективе оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на неизбежную потерю Арменией экономических преференций из-за стремления в Евросоюз.

    Комментарии (4)
    Главное
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Сотрудники Samsung добились гигантских премий
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне