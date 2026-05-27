Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 550 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Торги на лондонской бирже ICE завершились падением котировок, передает РИА «Новости».

Расчетная цена предыдущего дня составляла 571 доллар за тысячу кубометров, однако к середине дня показатель достиг отметки в 549,9 доллара.

Резкие колебания стоимости энергоносителей фиксировались на протяжении всей весны. В марте средние показатели подскочили почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров.

Пиковое значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

Исторический максимум на европейском газовом рынке был достигнут в начале весны 2022 года. Тогда стоимость ресурса взлетела до рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, чего не наблюдалось с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость голубого топлива опустилась ниже 570 долларов за тысячу кубометров.

Неделей ранее биржевые котировки стабилизировались около отметки 593 доллара.

В середине мая цена июньских фьючерсов снизилась до 562 долларов.