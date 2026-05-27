ЕС собрался отобрать спутниковые частоты у США

Руководство Еврокомиссии намерено зарезервировать две трети перспективного спектра спутниковой связи для европейских компаний, пишет Politico.

Ожидается, что детали процедуры распределения частот утвердят в среду. Сейчас этот диапазон полностью контролируется американскими предприятиями, лицензии которых истекают в 2027 году.

Вытеснение компаний из США призвано обеспечить технологический суверенитет региона. «Пришло время решить, хотим ли мы, чтобы наше небо было сильным или зависимым. Пора снова сделать европейскую спутниковую индустрию великой», – заявил министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес.

Доступные частоты разделят на три блока по десять мегагерц. Первый отдадут под правительственную связь и проект IRIS2, второй получат европейские стартапы, а третий смогут занять любые операторы. При этом предприятия из Британии и Норвегии также получат статус европейских.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье отметил, что в меняющейся геополитической ситуации спутниковая связь становится синонимом безопасности и обороноспособности. Подобное решение Брюсселя рискует вызвать недовольство Вашингтона и ограничить быструю экспансию корпораций SpaceX и Amazon Leo.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможного контроля платформы Starlink над спутниковыми частотами.

Для конкуренции с американской компанией Евросоюз создает собственную защищенную спутниковую сеть IRIS2.

Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал Европу к выбору между американскими и китайскими спутниковыми системами.