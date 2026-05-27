  Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня

    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП об аресте имущества граждан, нарушивших за рубежом интересы России.

    Документ был внесен Госсоветом Татарстана в 2024 году, передает ТАСС.

    Изначально предлагалось распространить правила КоАП о привлечении к ответственности за правонарушения за пределами России на все административные дела, затрагивающие интересы страны. Ко второму чтению норму сузили: теперь она касается только конкретных составов.

    Речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти или вражды, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и последующей неуплате штрафов за эти нарушения.

    В качестве наказания для релокантов вводится арест имущества. Для случаев коммерческого подкупа и сделок с имуществом, добытым преступным путем, стоимость арестованного имущества ограничивается размером штрафа, по остальным составам лимита нет.

    Кроме того, допускается арест средств на вкладах и счетах. Для подкупа и преступного имущества эта мера возможна лишь при отсутствии у нарушителя другого имущества, для остальных сначала блокируются деньги и только затем иное имущество. Предусмотрен особый порядок рассмотрения таких дел без участия правонарушителя.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    26 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева говорит о наличии «лишних» дипломатов, которых готовы сократить.

    Оценку позиции Евросоюза по работе его посольств в Киеве после предупреждений МИД РФ по нанесению ударов по украинской столице дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсетях Медведев процитировал позицию Брюсселя: «ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал политик.

    Ранее во вторник стало известно, что представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице и проигнорировать призывы к срочной эвакуации персонала.

    Эксперты объяснили отказ Запада от эвакуации дипломатов из Киева нежеланием демонстрировать «капитуляцию» перед Москвой и ослабление поддержки Украины.

    До этого представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе также заявлял о сохранении без изменений дипломатического присутствия ЕС в Киеве после угроз Киева параду в Москве на 9 мая.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    26 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, принимающих финансовое участие в «чешской инициативе» по закупке боеприпасов для Украины, с декабря сократилось с 18 до девяти стран, сообщил газете Financial Times (FT) президент Чехии Петр Павел.

    С декабря прошлого года число стран-доноров уменьшилось в два раза, передает ТАСС. В интервью газете Financial Times президент Чехии Петр Павел отметил важность проекта.

    «Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов», – сказал чешский лидер.

    Павел добавил, что программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. Будущее проекта планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Анкаре. Администрация главы республики отказалась раскрывать список покинувших коалицию государств.

    При этом Германия и ряд скандинавских стран продолжают участие в закупках. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение помощи энергетическим кризисом. Правительство вынуждено перенаправлять ограниченный бюджет на поддержку собственных граждан.

    Ранее Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине.

    Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша.

    26 мая 2026, 18:05 • Новости дня
    Силовики накрыли схему продажи зачетов в Уральском горном университете
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Уральском государственном горном университете прошли обыски из-за схемы закрытия академических задолженностей за деньги, которой могли воспользоваться более 150 студентов.

    По данным правоохранительных органов, руководство Уральского государственного горного университета оказывает силовикам всестороннее содействие, передает ТАСС.

    «В одном из свердловских вузов действовала преступная схема, которая позволяла студентам закрывать академические задолженности за денежное вознаграждение. Руководство вуза оказывает всестороннее содействие правоохранителям. Мероприятия не затрагивают интересы студентов и проводятся без ущерба для учебного процесса. Университет работает в штатном режиме», – сообщил собеседник агентства.

    По предварительной информации, подобной услугой могли воспользоваться более 150 студентов. Им грозит отчисление из университета либо отзыв уже выданных дипломов с обязательным информированием работодателя.

    В прошлом году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при зачислении иностранных студентов.

    26 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на съезде ассоциации итальянских промышленников с жесткой критикой Евросоюза и требованием сократить бюрократию ради экономического роста.

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обрушилась с критикой на Евросоюз, назвав его «бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность в решении глобальных проблем».

    Выступая на съезде ассоциации итальянских промышленников Confindustria, она подчеркнула, что излишняя бюрократия пытается подменить собой политику и душит экономические инициативы, пишут «Вести».

    «Наибольшая и наиболее существенная слабость, которая нас больше всего беспокоит, – это нынешняя конфигурация Европейского союза, бюрократического гиганта, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом на алтаре идеологических и технократических подходов. Европа способна умножать правила во всех аспектах общественной жизни, но недальновидна, когда дело доходит до того, чтобы был слышен голос ЕС при решении глобальных проблем», – заявила она.

    Мелони призвала, чтобы Евросоюз делал меньше, но лучше, быстрее принимал решения и устанавливал разумные приоритеты.

    Итальянский премьер затронула и тему оборонных расходов. Она отметила необходимость найти баланс между наращиванием обороны и поддержкой семей и бизнеса, иначе, по ее выражению, завтра в стране будет попросту нечего защищать.

    До этого Мелони заявила о необходимости для Европы стремиться к стратегической автономии.

    Ранее Мелони раскритиковала зависимость Европы от США и призвала к усилению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с недовольством политиков и бизнеса из-за централизации власти и торможения экономического развития ЕС.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Соглашение о создании первой в Казахстане атомной электростанции будет подписано во время визита президента России Владимира Путина в республику, передает ТАСС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы на специальном брифинге.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    26 мая 2026, 20:13 • Новости дня
    Россия нарастила экспорт растворимого кофе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж, увеличив выручку на 24%, отмечают аналитики.

    В январе-апреле 2026 года выручка России от экспорта растворимого кофе приблизилась к 100 млн долларов, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, передает «Интерфакс». В натуральном выражении поставки выросли на 9% и достигли 15 тыс. тонн.

    В федеральном центре «Агроэкспорт» отметили положительную динамику сегмента: «В последние годы Россия стабильно наращивает экспорт экстрактов, эссенций и концентратов кофе, а также готовых продуктов на их основе. По итогам 2025 года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 млн», – заявили в «Агроэкспорте».

    Среди основных покупателей растворимого кофе из России в 2025 году лидировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. По сравнению с 2021 годом Казахстан и Белоруссия поменялись местами в рейтинге, при этом Узбекистан сохранил третью позицию.

    Четвертой стала Туркмения, которая в 2021 году не входила в число импортеров и сместила Грузию на пятое место. Израиль поднялся с седьмого на шестое место, тогда как Турция опустилась с пятого на восьмое.

    В десятку крупнейших импортеров российского растворимого кофе в прошлом году также вошли Азербайджан, Таджикистан и Армения.

    При этом, ранее сообщалось, что в апреле Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии до примерно 19 млн долларов.

    До этого посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Жирру сообщил о планах своей страны увеличить поставки кофе в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году продажи растворимого кофе в России выросли на 14% при одновременном снижении средней цены на 5%.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

