Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры профилактики из-за Эболы

Tекст: Дарья Григоренко

Роспотребнадзор в своем канале на платформе Max призвал туристов быть максимально осторожными из-за ухудшения санитарной обстановки. На границах России уже усилен карантинный контроль за прибывающими из зон риска, для оценки ситуации применяется система «Периметр».

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке... Роспотребнадзор информирует, что гражданам, находящимся в эпидемиологически неблагополучных странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. Строго соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи, избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания», – говорится в сообщении. При появлении слабости, тошноты или температуры после возвращения следует немедленно обратиться к врачам.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной. По последним данным, от подозрений на вирус скончался 221 человек. Предыдущая эпидемия завершилась в октябре 2025 года.

В настоящее время российские эксперты активно помогают африканским государствам в борьбе с инфекцией. Группы ученых работают в Уганде, применяя новейшие отечественные тест-системы, а также взаимодействуют с коллегами из Бурунди и Конго.

В столице соседней Уганды смертоносным вирусом от пациентов заразились два медицинских работника.

