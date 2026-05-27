Рябков напомнил о предложении вывезти иранский уран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рябков заявил, что инициатива Москвы по транспортировке высокообогащенного урана с иранской территории по-прежнему актуальна, передает РИА «Новости».

«Наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию, в последовательности шагов, приемлемой для сторон, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива, для иранских реакторов, – это предложение остается на столе, в полной мере. Мы его не отзываем», – подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД добавил, что потенциальное соглашение между США и Ираном потребует дополнительных консультаций. По его словам, в случае достижения договоренностей схема дальнейших действий с иранским ураном будет детально прорабатываться отдельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

Власти Исламской республики запланировали обсуждение судьбы ядерных материалов в контактах с Москвой.

Позже Тегеран согласился на экспорт обогащенного урана российской стороне при выполнении ряда условий.