  Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    27 мая 2026, 12:39 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии планов встреч Путина и Пашиняна

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна не планируются, поскольку главы государств уже общались совсем недавно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прояснил ситуацию вокруг возможного диалога между президентом РФ и премьер-министром Армении, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители двух стран не собираются проводить новые переговоры в обозримом будущем.

    Отвечая на вопросы журналистов о грядущих контактах, пресс-секретарь подчеркнул, что лидеры общались буквально на днях. «Нет, они были недавно, они недавно были, пока таких планов нет», – заявил Песков.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    В апреле Путин и Пашинян провели очные переговоры в Москве.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    @ Maksim Konstantinov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    @ mil.am

    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    26 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Рубио пробыл в Армении меньше часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подписал с армянской стороной пакет документов о партнерстве, однако его визит в страну длился менее часа, сообщает Minval Politika.

    Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился менее одного часа и проходил исключительно в локации аэропорта  Звартноц. «Рубио пробыл в Ереване менее часа и уже покинул страну», – говорится в материале азербайджанского портала Minval Politika, пишут «Вести».

    Глава американской дипломатии встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прямо в терминале ереванской воздушной гавани. Стороны успели подписать несколько документов. Ключевыми названы рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP, который расшифровывается как «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию».

    Кроме того, Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Подробности этого документа не разглашаются, отмечает Minval Politika.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио 26 мая должен посетить Ереван для встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    В ходе визита Рубио и Мирзоян в Ереване парафировали рамочный документ, направленный на развитие международного мира и транспортную деблокаду региона.

    Ранее США и Армения по итогам стратегического диалога в Ереване объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений.

    26 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

    Российские парламентарии могут инициировать дискуссию о нахождении Армении в ОДКБ на фоне ее курса на сближение с ЕС, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    Новиков добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом фактически означает сближение с НАТО. По его словам, возникает логичный вопрос о статусе Еревана в ОДКБ, так как представители ЕС открыто демонстрируют враждебность к России и Белоруссии.

    В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что для окончательного присоединения потребуется референдум. При этом вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти шаги как начало выхода Еревана из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах несовместимо.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС в будущем.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 22:53 • Новости дня
    Путин: Переданные из России в Казахстан тигры будут выпущены в дикую природу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, которые в ближайшее время будут выпущены в дикую природу после завершения адаптации, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин сообщил о скором возвращении амурских тигров в дикую природу соседней республики, сообщается на сайте Кремля. В преддверии государственного визита, который состоится 27-29 мая, глава государства опубликовал статью «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    В публикации российский лидер подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в сфере экологии.

    «В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», – отметил президент.

    «В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», – подчеркнул президент России.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27-29 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    26 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу по сохранению позиций русского языка, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Практическая деятельность этой уникальной, по словам президента, организации стартовала в марте. Первая министерская конференция успешно прошла в Москве. Структура нацелена на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире, заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президенту предоставили информацию о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Путин отметил, что новая концепция должна защитить русский язык как основу общероссийской идентичности.

    26 мая 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин заявил о важности регионального сотрудничества России и Казахстана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» подчеркнул значимость стратегического сотрудничества Москвы и Астаны для поддержания безопасности в условиях геополитической турбулентности.

    «В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент России отметил особую значимость таких форматов, как Евразийский экономический союз, очередной саммит которого вскоре состоится в Астане. Также глава государства упомянул важность взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других региональных структур.

    Путин напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в статье «Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов», опубликованной в ноябре, называл стратегическое союзничество двух стран важнейшим фактором поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии.

    Подчеркивается, что Москва и Астана выступают за формирование более справедливого многополярного миропорядка, основанного на нормах международного права и Уставе ООН, а также за демократизацию международных отношений с учетом интересов всех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана. Он высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка.

    26 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков анонсировал государственный визит Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в среду вечером начнет госвизит в Казахстан с общения лидером государства Касым-Жомартом Токаевым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В среду вечером глава государства прибудет в столицу республики, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, программа начнется с переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

    «Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту», – подчеркнул представитель Кремля.

    На следующий день запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС. Представительная делегация из Москвы продолжит работу в Казахстане в течение двух дней.

    Кроме того, Песков прокомментировал намерения киевских властей создать «пантеон героев» и вернуть прах украинских нацистов. Он отметил, что подобные планы наглядно демонстрируют истинную сущность режима и его «коричневую окраску».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в соседнюю республику.

    Власти Казахстана сообщили о сроках поездки с 27 по 29 мая.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящего мероприятия.

    26 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в саммите ВЕЭС в Казахстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин 29 мая в Казахстане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Российский лидер Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Переходим уже на пятницу, 29 мая. С утра уже начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. В начале в узком составе, а затем в расширенном составе», – цитирует Ушакова ТАСС.

    По его словам, участие в работе совета подтвердили президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он добавил, что к заседанию в расширенном формате присоединятся представители государств-наблюдателей.

    В их числе, уточнил помощник президента, ожидаются президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Ушаков подчеркнул, что все они подключатся именно на этапе заседания в расширенном составе.

    А 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. «Центральным событием Евразийского экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС», – рассказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и саммите ЕАЭС в пятницу в Астане.

    В тот же день власти Казахстана также заявили о государственном визите Владимира Путина 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

