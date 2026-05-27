Рябков заявил о невозможности стратегического поражения России

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал планы противников нереализуемыми, передает ТАСС.

«Это категорически невозможно. Люди, не понимающие очевидного: что ядерная держава не может быть стратегически побеждена», – подчеркнул дипломат.

Представитель ведомства отметил, что наращивающие военные амбиции страны объединяются для демонстрации решимости нанести Москве урон. По его словам, подобные действия ведут лишь к ухудшению их собственного положения в прямом и переносном смысле.

Российская сторона не отказывается от дипломатического разрешения конфликта на Украине. Диалог станет возможным только после осознания оппонентами безальтернативности рамок Анкориджа и необходимости их наполнения конкретикой. При этом цели спецоперации будут обязательно достигнуты.

В декабре прошлого года Сергей Рябков исключил возможность победы НАТО в открытом конфликте с Россией.

Ранее президент Владимир Путин назвал стратегическое поражение страны концом ее тысячелетней истории.