Разведывательные службы европейских государств не разделяют страхи Прибалтики относительно возможной агрессии со стороны Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
«По словам представителей разведывательных и военных ведомств ряда европейских стран, нет никаких признаков того, что Россия перебрасывает войска и технику для осуществления атак на страны Балтии», – отмечает издание.
Российская сторона последовательно отвергает обвинения в подготовке конфликта с НАТО. При этом балтийские республики регулярно выступают с провокационными инициативами. Так, 18 мая глава литовского МИД Кястутис Будрис предложил альянсу продемонстрировать возможность преодоления обороны Калининграда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал призыв атаковать российский регион как заявление на грани безумия. В отечественном внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что страны Прибалтики закрепили за собой статус крайне враждебных государств.
Москва регулярно напоминает об отсутствии угрозы для других стран. В декабре 2023 года Владимир Путин обращал внимание, что русофобские настроения в балтийских республиках процветали задолго до начала специальной военной операции на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис объяснил призывы атаковать Калининград желанием доказать союзникам готовность к самообороне.
Сенатор Владимир Джабаров назвал риторику властей Прибалтики опасной игрой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел заявления Вильнюса банальной попыткой привлечь внимание общественности.