    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня

    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв

    @ mil.am

    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    @ Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    @ Russian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    25 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к закупкам газа по европейским ценам и утрате выстроенных десятилетиями экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

    «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

    Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.

    «Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

    Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.

    Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    @ Maksim Konstantinov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    25 мая 2026, 13:38 • Новости дня
    В Кремле исключили льготные цены на газ для Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация не сможет предоставлять энергоресурсы на особых условиях странам, входящим в европейские интеграционные объединения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Государства европейского объединения не смогут получать российское топливо по сниженной стоимости из-за иных рыночных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    «Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, там действует совершенно иная рыночная категория цен, о чем прекрасно осведомлены армянские партнеры. При этом он подчеркнул, что Москва остается ответственным и надежным поставщиком топлива для всех государств, особенно для своих ближайших союзников.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности по цене на российский газ.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об экспорте энергоносителей в республику по стоимости в три раза ниже общерыночной.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о риске перехода Еревана на закупки топлива по европейским тарифам.

    26 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Рубио пробыл в Армении меньше часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подписал с армянской стороной пакет документов о партнерстве, однако его визит в страну длился менее часа, сообщает Minval Politika.

    Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился менее одного часа и проходил исключительно в локации аэропорта  Звартноц. «Рубио пробыл в Ереване менее часа и уже покинул страну», – говорится в материале азербайджанского портала Minval Politika, пишут «Вести».

    Глава американской дипломатии встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прямо в терминале ереванской воздушной гавани. Стороны успели подписать несколько документов. Ключевыми названы рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP, который расшифровывается как «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию».

    Кроме того, Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Подробности этого документа не разглашаются, отмечает Minval Politika.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио 26 мая должен посетить Ереван для встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    В ходе визита Рубио и Мирзоян в Ереване парафировали рамочный документ, направленный на развитие международного мира и транспортную деблокаду региона.

    Ранее США и Армения по итогам стратегического диалога в Ереване объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений.

    26 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

    Российские парламентарии могут инициировать дискуссию о нахождении Армении в ОДКБ на фоне ее курса на сближение с ЕС, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    Новиков добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом фактически означает сближение с НАТО. По его словам, возникает логичный вопрос о статусе Еревана в ОДКБ, так как представители ЕС открыто демонстрируют враждебность к России и Белоруссии.

    В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что для окончательного присоединения потребуется референдум. При этом вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти шаги как начало выхода Еревана из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах несовместимо.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС в будущем.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    25 мая 2026, 13:08 • Новости дня
    Кремль указал на последствия вступления Армении в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана интегрироваться в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой, несмотря на заверения армянского руководства об отсутствии антироссийских намерений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о последствиях возможного присоединения Еревана к европейским объединениям, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз, конечно», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, участие в каких организациях будет означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией.

    Комментируя предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, назначенный на 26 мая, Песков отметил, что в Москве слышали недавние заявления армянского премьера Никола Пашиняна и главы МИД республики. Руководство страны заверяло, что не планирует заниматься антироссийской риторикой.

    Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении пока остается открытым.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал на попытки втянуть республику в антироссийский лагерь, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал стремление Пашиняна привести страну в ЕС, сохранив при этом выгоды от участия в ЕАЭС.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты Арменией экономических связей с Россией.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом в будущем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на несовместимость двух интеграционных систем.

    26 мая 2026, 13:24 • Новости дня
    Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу описал позицию Армении по одновременному членству в ЕАЭС, Евросоюзе и ОДКБ строками из стихотворения Игоря Губермана и посоветовал Еревану «выбирать поезд, который по пути стране».

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал политическую позицию Еревана, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов о планах республики по евроинтеграции, он привел в пример известное стихотворение.

    «Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах»», – отметил политик.

    Государству необходимо определиться с геополитическим вектором, который отвечает интересам граждан, подчеркнул секретарь Совбеза. Шойгу добавил, что армянская сторона продолжает состоять в ОДКБ, однако пропускает заседания под вымышленными предлогами, обвиняя союзников в отсутствии помощи во время обострения конфликта с Азербайджаном.

    При этом Москва ранее предлагала направить миротворцев на границу, но Ереван отказался, сделав выбор в пользу европейских миссий. Подобные решения и недавние контакты с западными лидерами ясно показывают истинные цели длительного присутствия иностранных специалистов в регионе.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал предоставление трибуны украинскому лидеру в Ереване оскорблением памяти борцов с нацизмом.

    В прошлом году МИД Армении потребовал от стран ОДКБ политического заявления по поводу нападения Азербайджана.

    Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил организацию в создании угрозы безопасности республики.

    25 мая 2026, 13:52 • Новости дня
    В Кремле заявили о намерении Армении сохранить членство в ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС в полном объеме, развивая свои отношения с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля пояснил, что окончательное решение о векторе экономической интеграции республики будет приниматься армянским народом на референдуме. Он также подчеркнул, что Москва безусловно считает Армению своим другом, поскольку обе страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов.

    На предстоящем на этой неделе заседании высшей комиссии ЕАЭС в Астане Пашинян присутствовать не сможет из-за избирательной кампании. Однако российская сторона рассчитывает на участие представителей Армении в этой важной встрече. Ранее в Москве обращали внимание на попытки Запада втянуть республику в антироссийский лагерь.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех союзных привилегий из-за влияния Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал утрату выстроенных десятилетиями экономических связей с Москвой.

    25 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    МИД Армении анонсировал визит Рубио в Ереван

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио посетит Армению 26 мая для встречи с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, сообщает МИД Армении.

    Официальный визит американского политика в Ереван намечен на вторник, передает «Интерфакс».

    В рамках поездки запланированы переговоры Марко Рубио с главой армянского дипломатического ведомства. По завершении официальной части диалога стороны намерены выступить со специальными заявлениями для прессы.

    Кроме того, пресс-служба министерства иностранных дел Армении официально анонсировала подписание двусторонних документов между государствами. Дополнительные детали предстоящей процедуры заключения договоров в настоящий момент не приводятся.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян накануне опроверг слова Сергея Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван.

    Несколькими днями ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу перечислил недружественные действия армянского руководства.

    Вашингтон и Ереван еще в 2024 году объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства.

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

