  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа
    Москвичка получила три года колонии за кальян на куличе
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    27 мая 2026, 11:51 • Новости дня

    Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает совершенно иной механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза подчеркнул неизбежность перемен. «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок», – отметил он, передает ТАСС.

    Политик добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения. Заявления прозвучали на полях Первого Международного форума по безопасности, который проходит в Подмосковье.

    Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали диалог с Ираном для возобновления безопасного движения торговых судов.

    Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции в десять раз увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Ранее Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход кораблей.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    Комментарии (6)
    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    @ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Комментарии (3)
    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    CENTCOM заявило о сохранении режима прекращения огня между США и Ираном

    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Комментарии (5)
    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    WP: Открытие Ормуза в рамках сделки США и Ирана будет проходить поэтапно

    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    США нанесли удары по югу Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Комментарии (3)
    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Командование сообщило о планах Ирана задействовать новые системы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Директор ФСБ назвал причиной гибели руководства Ирана закладки в видеокамерах

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 11:48 • Новости дня
    Repubblica: ЕС разблокирует Ормузский пролив при четырех условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская коалиция стран по разблокировке Ормузского пролива готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства при выполнении четырех ключевых условий, сообщила в понедельник газета Repubblica.

    Европейская коалиция готова начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что миссия стартует только при условии достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

    «Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами – Францией, Британией, Германией и Италией – активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив», – сообщает итальянская пресса.

    Первым требованием называется официальное согласие США на присутствие европейских сил. Вторым условием является одобрение иностранной миссии со стороны Ирана. Третья проблема заключается в необходимости политической поддержки ООН. Четвертый пункт касается получения одобрения парламентов, в первую очередь Италии и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители оборонных ведомств около 40 государств согласовали военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Президент США заявил о достижении договоренностей с Ираном для возобновления судоходства.

    Правительство Италии перебросило два тральщика в ближневосточный регион для поиска морских мин.

    Комментарии (3)
    25 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Reuters.

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море, передает РИА «Новости». До этого корабли находились на мели около трех месяцев.

    «Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать», – сообщает агентство Reuters. Иранские военные четвертого мая обнародовали карту с обозначением зоны своего контроля и безопасного пути. Эта территория ограничивается линиями между иранскими и эмиратскими населенными пунктами.

    Судно Fuwairit компании Mitsui O.S.K. Lines везет сжиженный газ из Катара и во вторник разгрузится в Пакистане. Супертанкер Eagle Verona корпорации Sinopec доставит иракскую нефть в китайский порт Нинбо 12 июня.

    Обострение ситуации вокруг Ирана фактически заблокировало Ормузский пролив. Этот торговый путь имеет ключевое значение для мировых поставок углеводородов. Сложившийся кризис уже спровоцировал рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих военных операций в Ормузском проливе.

    Блокада этого маршрута спровоцировала резкое падение апрельского экспорта иракской нефти.

    Позже военно-морские силы исламской республики обеспечили безопасный проход 35 торговых судов.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана уничтожить обогащенный уран под контролем США
    Трамп потребовал от Ирана уничтожить обогащенный уран под контролем США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы иранского обогащенного урана должны быть ликвидированы на месте в Иране, в США или вывезены для уничтожения за границу под надзором американских профильных ведомств, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что свидетелями должны стать представители комиссии по атомной энергии США или ее аналога. Данные шаги предлагается провести совместно и по согласованию с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили, что запланировали уничтожение запасов высокообогащенного иранского урана после их передачи.

    При этом Вашингтон не поддержал инициативу Москвы по перемещению данного ядерного топлива в Россию.

    Тегеран подтвердил непрерывную связь с российской стороной для координации дипломатического процесса.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Представитель Госдепа Пиготт: Лавров и Рубио обсудили Украину и Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник и пригрозили США ответом

    КСИР заявил о перехвате американских беспилотников и самолета над Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили дрон MQ-9 и вытеснили истребитель F-35 за пределы государственных границ в районе Персидского залива.

    Вооруженные силы ближневосточного государства пресекли попытку нарушения границ, передает РИА «Новости». По данным Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел над акваторией Персидского залива.

    «Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Военные задействовали комплексы ПВО, чтобы ликвидировать аппарат MQ-9. Кроме того, они заставили самолет F-35 и еще один беспилотник RQ-4 покинуть суверенную территорию страны.

    В Тегеране подчеркнули готовность принять жесткие ответные меры на любые подобные нарушения перемирия со стороны американской армии, назвав это своим законным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Американская армия потеряла в исламской республике пятую часть своих тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле иранские средства противовоздушной обороны сбили второй американский истребитель пятого поколения F-35.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Рубио: Иран получит выгоду при выполнении условий США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Reuters: Индия увеличила закупки нефти из Африки и Латинской Америки

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Сотрудники Samsung добились гигантских премий
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне